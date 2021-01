Sora Andreei Tonciu e de nerecunoscut. Lorena e operată toată, fanii sunt uluiți de rezultat

Sora Andreei Tonciu a cam urmat calea fostei asistente de televiziune, cu toate că nu se grăbește să pășească în fața camerelor de luat vederi. Lorena a tunată din cap până-n picioare, iar fanii vedetei sunt uimiți de schimbările pe care și le-a făcut prea devreme, spun majoritatea dintre ei.

Pe Andreea Tonciu o cunoaște o țară întreagă, mai cu seamă oamenii care adoră să știe ce se întâmplă în showbiz-ul românesc unde aceasta e prezentă de ani buni. Cu toate că Lorena Tonciu i-a cam urmat plăcerea vedetei pentru operațiile estetice, nu dorește să pășească prea rapid în lumea mondenă de la noi, lăsând-o pe sora ei să fie în prim-plan.

Mezina familiei i-a călcat pe urme fostei concurente de la Bravo, ai stil, astfel că a ales să-și modifice unele imperfecțiuni pentru a se simți mai bine în pielea ei și a devenit din ce în ce mai vizuală pe rețelele de socializare, unde a reușit deja să-și strângă o comunitate. Diferențele dintre cele două sunt totuși mari.

În timp ce Andreea adoră atenția și să iasă în evidență, Lorena iubește să păstreze anumite detalii din viața ei personală pentru ea și să nu exagereze la nicio apariție publică. De asemenea, chiar fosta concurentă a emisiunii de modă a menționat în repetate rânduri că nu a fost un elev de nota 10, timp în care sora ei reușea să iasă mereu pe locul 1 la învățătură.

„Ziua de astăzi a început cu mari emoții. Sora mea, Lorena, a fost supusă unei operații de rinoplastie. Medicul care a realizat intervenția este cel care m-a operat și pe mine în urmă cu 4 ani. Am avut mare încredere în consilierul medical, că va rezolva problema Lorenei, așa cum a reușit să facă și în cazul meu. Emoțiile au trecut, așteptăm rezultatele“, nota Andreea Tonciu înainte de operația surorii ei, potrivit ciao.ro.

„Am avut propuneri de la patru medici din România să mă opereze la nas, dar am refuzat de fiecare dată. Înainte să optez pentru Turcia, medicul estetician mi-a făcut o simulare și am văzut exact cum va arăta nasul meu după intervenție. Sunt atât de încântată de forma actuală încât, acum, regret că am amânat atât de mult să fac această intervenție, care, în cazul meu, era absolut necesară. Am numai cuvinte de mulțumire la adresa medicului, a personalului medical și pentru Ensar Duman, reprezentantul spitalului în România. El m-a îndrumat, a ales medicul potrivit, m-a însoțit și sprijinit în zilele pre și post-operatorii”

Andreea Tonciu