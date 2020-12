Detaliul pe care Andreea Tonciu a vrut să îl ascundă la Bravo, ai stil! Ce au observat fanii la chipul ei

Sâmbătă seară a avut loc marea finală a emisiunii Bravo, ai stil! Celebrities 2020, prezentată de postul tv Kanal D. Concurentele s-au aranjat ca de gală pentru această mare seară. Dar detaliul pe care Andreea Tonciu a vrut să îl ascundă a fost vizibil, din păcate, pentru fani.

Seara a fost presărată cu momente variate, de la complimente la cuvinte mai puțin plăcute auzului. Mai ales după tot efortul depus de concurente pe parcursul ultimului sezon Bravo, ai stil! Celebrities. Din păcate, ținuta mult lăudată de jurați a Andreei Tonciu nu a putut ascunde o mică problemă.

După ce a fost acuzată pe contul personal de Facebook, dar și pe cel de Instagram, că își photoshopează pozele, adevărul despre chipul Andreei Tonciu a ieșit la iveală. Fanii au putut observa problema pe care vedeta Kanal D o are cu tenul.

Pe chipul Andreei Tonciu se observă niște semne pe care aceasta a încercat să le ascundă cu make-up. Din păcate pentru ea și tot efortul depus, imperfecțiunile tenului ei s-au văzut cu ochiul liber. În timp ce lurații o complimentau, camera a reușit să surprindă această problemă estetică.

Din păcate, problemele din jurul gurii s-au accentuat și ele în timp ce aceasta vorbea. Andreea Tonciu le-a mulțumit juraților pentru notele mari acordate – 4, 5, 5 -, apoi și-a încurajat fanii să o voteze pentru a avea locul în top asigurat.

Pe tot parcursul sezonului Bravo, ai stil!, bruneta a fost supusă unui tir neplăcut de comentarii în care fanii o criticau pentru imaginile puse. Aceștia o acuzau că face abuz de photoshop pentru a părea mai slabă. Andreea Tonciu a fost dată de gol că își editează pozele chiar de către Kanal D. Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii Bravo, ai stil! apăreau mereu aceleași poze editate de brunetă și urcate pe conturile sale.

„Aş vrea să mai dau jos din kilogramele pe care le am. Dacă nu reuşesc să dau jos cu sala, nu obişnuiesc să merg la sală, o să recurg la operaţie. Nu am făcut sală, sunt o fire foarte comodă, merg două zile şi apoi abandonez. Dacă nu scap de kilograme o să recurg la o operaţie, nu este o ruşine. Mi-e greu cu dieta, mai ales că în toate vacanţele în care mergem îi spun soţului meu că vreau să fie cu all inclusive”, Andreea Tonciu (Antena Stars)