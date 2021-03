Sonia Trifan a divulgat secretul Corneliei Catanga, la înmormântarea ei. Ce avere avea, de fapt, artista EXCLUSIV

Ce avere avea, de fapt, Cornelia Catanga. Creatoarea de modă Sonia Trifan a povestit, cu lacrimi în ochi, care a fost ultimul lucru pe care l-a discutat cu regina muzicii lăutărești. Care este cel mai mare regret al designerului român.

Cornelia Catanga a murit, iar vestea că regina muzicii lăutărești s-a stins din viață, subit, la numai 63 de ani, a șocat o întreagă Românie. Nimeni nu se aștepta ca celebra artistă să se stingă din viață atât de repede. Inima vedetei a cedat vineri, 26 martie, la Spitalul Universitar din București, în urma unui stop cardio-respirator. A fost condusă pe ultimul drum sâmbătă, 27 martie, la Cimitirul Ghencea 1 din Capitală, înconjurată de rude și apropiați.

Faimoasa Sonia Trifan a povestit, cu lacrimi în ochi, sentimentul pe care l-a avut atunci când a sosit la mormântul îndrăgitei artiste. Creatoarea de modă și-a adus aminte de clipele vesele pe care le-a petrecut alături de Cornelia Catanga, cea căreia îi realiza, cu drag, rochiile și ținutele de seară:

Mie mi s-a rupt inima pentru că o doamnă care a fost ceva și a reprezentat ceva pentru țara asta, a fost îngropată cu 20 de oameni și fără lumea care a iubit-o, și fără fanii ei, fără lumea care a îndrăgit-o. Să stii că de foarte multe ori, când noi ne întâlneam și stăteam în magazinul meu, pentru că petreceam foarte multe ore înainte să îi fac ținutele de scenă, la un moment dat mi-a spus, în glumă, că singura ei avere pe care o are sunt oamenii care o iubesc și oamenii care îi ascultă muzica.

Când am ajuns acolo și am văzut cât de puțină lume a fost, exact cuvintele astea mi-au venit în gând și în minte, că ea, de fapt, a plecat pe lumea cealaltă fără de ce avea ea mai de preț, oamenii care au iubit-o. Și pentru mine a fost ciudat pentru că, în momentul în care am plecat de la înmormântare, am simțit o durere de ceafă și de cap îngrozitoare.”, a declarat Sonia Trifan pentru redacția playtech-impact.ro