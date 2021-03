Aurel Pădureanu, declarație șocantă despre pandemie la înmormântarea Corneliei Catanga: ”Nu cred treaba asta” EXCLUSIV

Aurel Păduraru își strigă durerea în ziua în care a condus-o pe ultimul drum pe femeia care i-a fost alături preț de 33 de ani. Ce spune acesta despre pandemie și despre virusul cu care a fost infectată regretata cântăreață?

Mara Bănică a fost una din persoanele apropiate de celebrul cuplu. Chiar jurnalista a făcut public anunțul că solista a trecut la cele sfinte. De asemenea, cea din urmă a susținut că soții nu credeau în existența virusului și nu erau deloc bine informați, lucru care este afrmat și de soțul cântăreței.

„Eu am o înregistrare cu Cornelia pe telefon, că o puneam să-mi cânte, pe 12 martie, era foarte ok. Din păcate, lipsa de informație corectă și anumite știri de la TV nu sunt ok, sunt efectul acelui fake news, pentru că ea nu credea în boală. Este absolut șocant, este o situație foarte grea. Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze”, a mărturisit jurnalista, pentru Antena Stars.