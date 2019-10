Sondaj alegeri prezidențiale USR. Răsturnare de situație. Iohannis, lider în continuare. Supriză la locul doi între Dăncilă și Barna

Un sondal prezidențial USR arată care sunt ocupanții primelor locuri. Klaus Iohannis nu părăsește locul 1, iar surpriza este tocmai pe bătălia celui de-al doilea loc, dintre Dăncilă și Barna.

Sondal alegeri prezidențial USR

Klaus Iohannis se pare că se poate declara, pentru acest moment, un câștigător detașat al primului tur al alegerilor prezidențiale. Contracandidatul său, cel mai probabil pentru turul al doilea, ar fi Viorica Dăncilă, conform unui sondaj publicat pe un grup al USR obţinut de Adevărul. Din păcate pentru Dan Barna, el se află departe de candidatul Partidului Social Democrat. Conform sondajului intern care a fost publicat pe un grup al formațiunii Uniunea Salvați România, președintele actual al României are câștig în continuare, în primul tur, bătălia pentru Cotroceni. Intenția de vot care-l vizează pe acesta este de 39%. Pe locul al doilea se află premierul demis Viorica Dăncilă, cu intenția de vot de 23,4%. Dan Barn, candidat din partea partidului USR, se află pe locul al treilea, cu intenția de vot de doar 18,5%. Locul al patrulea este ocupat de către Mircea Diaconu, cu 8%, iar sub acesta se află Theodor Paleologu, cu intenție de vot sub 5%. Sondajul în cauză a fost realizat în perioada 15-23 octombrie.

„Sunt convinsă că contracandidatul meu este Klaus Iohannis şi sunt singurul contracandidat care contează în această luptă. Nu vreau să credeţi că acest lucru este o aroganţă, dar uitaţi-vă la toţi ceilalţi că au răspuns ordinului dat de Iohannis pentru demiterea acestui guvern. Deci într-un fel s-au subordonat domnului preşedinte Klaus Iohannis şi atunci de ce să credem că intră într-o luptă cu domnul preşedinte dacă au ascultat de ceea ce le-a ordonat domnul preşedinte legat de demiterea acestui guvern”

Viorica Dăncilă

Lista candidaților

1. Klaus Iohannis

2. Theodor Paleologu

3. Ilie-Dan Barna

4. Hunor Kelemen

5. Vasilica-Viorica Dancilă

6. Cătălin Ivan

7. Ninel Peia

8. Sebastian Popescu

9. John Ion Banu

10. Mircea Diaconu

11. Bogdan Stanoevici

12. Ramona Bruynseels

13. Viorel Cataramă

14. Alexandru Cumpănașu