Soluții antice, țevi moderne: ”alternativa” unei companii de stat din România la alimentarea cu apă

În urmă cu câteva zile, o postare pe Facebook a devenit virală, după ce a scos la iveală ”soluția” creativă a unei companii de stat pentru cârpirea unei țevi importante de apă din România.

În prima parte a zilei de ieri, Cristi Măgurean a postat pe Facebook imaginea de mai jos însoțită de un mesaj sarcastic dar cât se poate de îngrijorător. Textul era simplu: ”Apa prod…..firma de stat ….rezultatele sunt astea…si nu e abureala…..poza asta e reala si asa este situatia !!!! In Hateg Hunedoara…….conducta Apa Prod 😂😂😂😂 😂😂😂😂 ca in telenovele 😂😂😂 ba nu fiti nebuni…..poza asta nu e un trucaj..o puteti vedea in Hateg …….mandria Apa Prod !”

Textul făcea referire la țeavă care, la fel ca în desene animate sau în perioada medievală, era cârpită cu bucăți de lemn tăiate. Acestea funcționau ca niște dopuri la un butoi. Întreaga situația ar fi fost amuzantă, dacă nu aveai în vedere faptul că această țeavă este una fundamentală pentru alimentarea cu apă a unei localități atât de mari precum Hațeg, județul Hunedoara.

Postarea care a scos la iveală neregulile, în mai puțin de 24 de ore, a strâns 3400 de distribuiri, aproximativ 1000 de reacții și comentarii. Cel mai important lucru pe care l-a făcut este însă provocarea unei reacții oficiale din partea companiei care deține țeava imortalizată. Aparent, va fi înlocuită. Un tronson de aproximativ 600 de metri va costa 145.000 de euro.

”Tronsonul de conductă, pe o distanță de 580 de metri, urmează să fie înlocuit în perioada următoare. Acesta a fost prevăzut pentru înlocuire, iar la momentul de față suntem în situația de achiziție a conductei și materialelor necesare înlocuirii acestui tronson”, a spus purtătorul de cuvânt al societății Apa Prod, Andreea Morogan. Ea a insistat pentru Mediafax asupra faptului că acea conductă este din 1978 și face parte din aducțiunea Sântămaria Orlea-Hațeg.

Lucrarea respectivă de înlocuire face parte dintr-un proiect mai amplu. Acesta din urmă constă în înlocuirea întregii conducte de aducțiune de la Sântămăria Orlea până la rezervorul de înmagazinare al orașului Hațeg, pe o lungime totală de 3,2 km. Finanțarea pentru proiect este trecută în următorul program de investiții european, iar lucrările vor începe în trimestrul trei.

Toate acestea detalii nu neagă îndră dramatismul scenei din imaginea de mai jos. Sunt curios cine plătește pierderile de apă de pe rețea, având în vedere jetul care țâșnește în mai multe locuri de pe traseu.