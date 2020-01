Lovitură pentru Gabriela Firea: ANAF ar putea bloca conturile Primăriei. Care este cauza

Momente grele pentru Gabiela Firea! ANAF ia o măsură destul de mare în legătură cu conturile Primăriei. Ce sa va întâmpla cu acestea și care este cauza?

ANAF ar putea bloca conturile PMB

Virgil Popescu, ministrul Economiei și Energiei, a afirmat că va reclama la ANAF faptul că Termoenergetica nu și-a achitat datoriile de peste 160 de milioane de lei către ELCEN. (Electrocentrale București). ELCEN are de recuperat 167 milioane lei de la Termoenergetica. În același timp, ELCEN are datorie restantă la ANAF. Compania va cesiona către ANAF creanța pe care o are la Termoenergetica. Mai exact, ANAF poate prelua creanța Termoenergetica în contul banilor pe care trebuie să-i dea aceasta către Fisc.

Ministrul Economiei declară că se va asigura că ANAF va reține suma restantă din conturile primăriei. „Am ajuns practic să ieşim din termenele de plată. Or, acest lucru nu poate continua. Eu nu pot să accept ca PMB să tragă în groapă şi ELCEN-ul. Mâine (vineri – n.r.) vom notifica ANAF. Nu mai merge aşa. Datoriile trebuie plătite, dacă nu le plătesc le vom lua direct din conturi. Ştie ANAF cum să o ia”, a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu.

Nicușor Dan vine în apărarea Gabrielei Firea

„Gabriela Firea, care este un comunicator foarte bun- ar fi fost frumos să fie și un administrator foarte bun- nu poate să explice cum de a ajuns o pirmărie care are aproape un milliard de euro să fie în incapacitate de plată , a mărturisit candidatatul USR la Primăria Capitalei Nicușor Dan.

Nicușor Dan spune că, așa cum este situația bugetului în acest moment, primarul general este costrâns „la niște măsuri obligatorii”.