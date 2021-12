Soluția la care Anca Serea a recurs din cauza problemelor de sănătate: „Este a treia ședință și deja mă simt mult mai bine”

Anca Serea nu este în cea mai bună formă, frumoasa brunetă plângându-se, din nou, de anumite probleme de sănătate. Soția lui Adi Sînă mărturisește că, deși analizele i-au ieșit foarte bine, se simte în continuare extrem de obosită. Vedeta a apelat la una dintre cele mai populare terapii, pentru a scăpa de durerile care par să nu-i dea pace. Cum se simte celebra divă, după ce și-a făcut un Computer Tomograf cranian.

În data de 30 noiembrie, Anca Serea a trecut printr-o sperietură de zile mari. Frumoasa vedetă s-a trezit cu amețeli îngrozitoare și nu a putut să se dea jos din pat.

Ajutată de soțul ei Adi Sînă, faimoasa prezentatoare TV a fost transportată de urgență la spital, acolo unde a fost supusă unei serii amănunțite de analize, printre care un CT cranian, pentru a se asigura că totul este în regulă.

Deși nicio problemă nu a fost depistată, iar examenele medicale i-au ieșit foarte bune, Anca Serea a acuzat, în continuare, o stare perpetuă de extenuare.

„Eu nu mă simt foarte ok. Am o stare de slăbiciune și de epuizare. Cu programul meu, nu toată lumea ar face față. Analizele ies foarte bine, dar eu nu mă simt bine”, a povestit Anca Serea, la un post de televiziune.

În ultimele două săptămâni, de când a revenit acasă, vedeta susține că se simte, în continuare, obosită, motiv pentru care a apelat la o terapie cunoscută la nivel global, acupunctura. După doar câteva ședințe, soția artistului Adi Sînă a declarat că se simte mult mai bine și simte că s-a lăsat pe mâna unor profesioniști.

„Sunt foarte epuizată și obosită. Este un remediu la care am apelat cu cea mai mare încredere la un doctor foarte renumit. Nu mai am anemie. Totul este ok. Este a treia ședință și deja mă simt mult mai bine. Sunt rezultate nemaipomenite. Eu cred foarte mult în aceste terapii”, a mai precizat prezentatoarea TV vedeta.