Sofia Vicoveanca a fost surpriza lui Bănică Jr, în concertele lui de Crăciun: ”Mari emoții!”. Ce semn secret au avut pe scenă EXCLUSIV

Sofia Vicoveanca (82 de ani) a fost marea surpriză pregătită de Ștefan Bănică Jr, în spectacolele lui de Crăciun. Artista ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre colaborarea cu vestitul artist, care, de altfel, a și ajutat-o să treacă peste emoționantele momente. Ei au avut pe scenă chiar și un semn secret.

Artista Sofia Vicoveanca a fost plăcut impresionată de colaborarea cu Ștefan Bănică Jr, acesta invitând-o, pe scenă, atât în spectacolele lui din București, cât și în cel din Cluj. Emoțiile au fost coleșitoare, pentru vestita cântăreață de muzică populară, însă Ștefan i-a fost alături:

Dar, ce am pățit în culise, înainte să intru, era să îi stric lui Ștefan momentul cu dansul căprițelor! La spectacolul din Cluj, fanii se pozau cu caprele, în culise, iar eu îi tot rugam să le lase în pace, ca să nu le obosească, fiindcă trebuie să intrăm în scenă!”.

”Eu eram surpriza din spectacol, a fost ceva superb, echipa lui a pus atât de mult suflet! Ștefan este un om nemaipomenit, cald, te ajută, este foarte delicat, are carismă. A văzut că am emoții și m-a prins de mână, iar la momentele în duet, ca să intrăm în ritm, mă strângea un pic, de mână, ca un semn.

Marea noastră solistă Sofia Vicoveanca este fericită că, și acum, la 82 de ani, este solicitată în spectacolele din întreaga țară. Adeptă a perfecțiunii, artista dorește ca publicul să fie mereu mulțumit de prestația sa și care trebuie să fie, și la această vârstă, impecabilă:

Sofia Vicoveanca s-a grăbit să ajungă însă acasă, în apartamentul ei din Suceava, după acest maraton artistic, alături de Ștefan Bănică Junior, pentru a-și îngriji plantele:

”Acum ud florile, am vreo 130 de ghivece, unele cer apă multă și foarte des. Cum eu am fost plecată, cu aceste concerte, ale lui Ștefan Bănică Jr, de Crăciun, ele parcă mi-au reproșat că n-am stat acasă, că am lipsit câteva zile, deși le udasem bine înainte. Unele mi-au reproșat, ca să spun așa, prin frunzele uscate.

Acum stau și vorbesc cu ele, ca să le îmbunez, ca să le treacă supărarea”, ne-a mai declarat Sofia Vicoveanca, în exclusivitate pentru Playtech Știri.