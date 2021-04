Ce i-a povestit Sofia Vicoveanca lui Cătălin Măruță. Prezentatorul de la Pro TV, uimit de gestul artistei

”Eu am vazut lumina dincolo de sârmă ghimpată, sunt Sofia Fusa, tatăl, în razboi, a fost prizonier la rusi, știu să mulg vaca, dar Dumnezeu a vrut altceva pentru mine. Eu numai că nu i-am alaptat pe frații mei, în rest i-am îngrijit cu toate.

Mătușa mea a hotărât că eu trebuie să plec în lume. Am cântat în cei 62 de ani de carieră. Eu în pandemie nu am stat degeaba. Am înregistrat piese în pandemie. Fiul meu spune să mă opresc, dar nu pot, acasă am și foarte multe flori. Dacă mă liniștesc, mor. Am multe flori și o floare cu frunză mare, înainte de a veni pandemia, i-am pus numele ”virusel” unui pui de-al ei”, a mărturisit Sofia Vicoveanca, care i-a înmânat lui Cătălin Măruță un CD al său cu piese noi.