Șocul pe care l-a avut Naomi, iubita lui Florin Ristei: ‘La voi nu e nimeni pe stradă’. Ce i-a explicat vedeta de la Antena 1

Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei, este de ceva vreme în România, astfel că a reușit să se pună la punct cu unele dintre ”obiceiurile” locului.

Florin Ristei a povestit azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani o ”dilemă” pe care a avut-o frumosul fotomodel din Marea Britanie, și anume, una referitoare la vreme.

”M-a intrebat Naomi: dar la voi in tara nu e nimeni pe strada cand ploua?!”, a spus Florin Ristei, care a fost nevoit să îi explice iubitei sale că atunci când plouă se formează și haos în trafic, de cele mai multe ori.

De cealaltă parte, legat de acest aspect, Dani Oțil a vorbit despre prima sa experință cu ploaia, în Londra.

”Prima oara in viata mea in Londra, incepuse o ploita mocaneasca, niste copii imbracati in alb isi faceau porti din ghiozdane. Eu cautam strasini sa ma ascund pentru că ploua. Ma uitam la ei si ma gandeam: băi, o sa ploua tare…”, i-a replicat Dani Oțil colegului său, Florin Ristei.