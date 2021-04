Șoc total la Survivor România 2021. Nu se aștepta la eliminare: ”Mamă, m-ați luat pe nepregătite!”

Concurenții de la Survivor România 2021 au fost martorii celei mai dramatice eliminări de până acum. De menționat este că în echipa Războinicilor, pentru a cincea oară consecutiv, Alin Oprea este favoritul publicului, adjudecându-și dreptul de a vota un concurent din echipa sa spre eliminare. El l-a nominalizat pe Marius Crăciun.

La Faimoși, Sebastian Chitoșcă a fost cel propus spre eliminare, dar acesta speră că drumul său nu se oprește încă:

”Ceea ce stiu este ca dacă rămân, este senzational, daca voi pleca, va fi la fel de senzațional ca stiu ca voi pleca la familie. Cand am luat o decizie în viață, am zis ca Dumnezeu așa a vrut. A venit Mellina la mine li a zis sa punem pariu pe o jumatate de cocos, chiar nu vreau să pierd cocosul ala ca e prețios în junglă si sper sa plece ea sau altcineva și să câstig eu acel cocos. Nu vreau să-l pierd, m-am obișnuit cu el. Nu știu ce sa zic, nu e un sentiment plăcut, dar nu am ce sa fac, dacă plec, plec,”, a zis Sebastian.

Din echipa Faimoșilor, cel mai votat concurent a fost Jador, pentru a treia oară de când se află în competiție. Ana Porgras nu a părut însă deloc surprinsă de votul lui Jador deoarece nu este prima dată, dar nu a luat-o ca pe ceva personal și a spus că se aștepta la acest lucru.

Dar înainte să părăsească Consiliul și ceremonia, Ana Porgras a spus că a presimțit că pleacă la familia sa chiar dacă și-ar mai fi dorit să rămână în competiție.

”Mama, m-ați luat prin surprindere, nu ma asteptam, sincer. Cumva am presimțit treaba asta. Am avut o stare mai putin buna în a doua parte a zilei. Sunt fericită ca mă duc acasă, ca mă duc la bine. Sunt trista ca mi-aș fi dorit să continui aceasta experiență, dar asta a fost drumul meu în Survivor Romania 2021. Am învățat multe lucruri aici. Știam că am rabdare, dar rabdarea mea a fost dusă la o limita extremă. Am învățat să accept oameni, am învățat cat de puternică sunt. Am îndurat lucruri pe care eu nu credeam ca pot și mi-am demonstrat ca sunt o luptătoare”.