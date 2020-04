Șoc la Românii au Talent! Siena Vuscan nu va mai participa în semifinala de la PRO TV, chiar dacă a luat Golden Buzz

Șoc la Românii au Talent! Siena Vuscan, una dintre marile favorite ale show-ului, în cursa pentru cei 120.000 de euro a fost descalificată. Aceasta primise și un Golden Buzz din partea Andrei Măruță.

Născută în Los Angeles și crescută în China, Siena Vuscan a venit în România pentru emisiunea Românii au talent. Chiar dacă a luat Golden Buzz, Siena nu va mai putea participa în semifinale din cazua epidemiei de coronavirus. Aceasta locuiește împreună cu părinții în orașul Huangdao, un oraș exterm de afectat de epidemia de coronavirus. Deși trebuia să se întoarcă în România în luna aprilie, acest lucru nu mai este posibil, iar Siena Vuscan a fost descalificată automat din competiție, din cauza aceestui lucru.

Cine este Siena Vuscan

Părinții Sienei Vuscan sunt din Cluj-Napoca, însă locuiesc în Huaangdao, China, de șase ani. Într-un interviu, ei au mărturisit că vor să călătorească în mai multe țări, însă deocamdată rămân în China unde fiica lor de 10 ani are o carieră muzicală acolo. Părinții săi sunt profesori universitari: mama este profesoară de artă, iar tatăl – profesor de economie. Siena mai are o soră în vârstă de șase anim dar și un frate, în vârstă de un an.

La vârsta de șapte ani, Siena și tatăl ei fost chemați de producătorii unei emisiuni de talente din China să cânte împreună. Apoi, a fost invitată la o altă emisiune din Shanghai, pe o scenă mare, unde i-a uimit pe toți cu o melodie în limba chineză. Și-a dat seama că îi place asta și a început să se pregătească. Siena Vuscan cântă operă în limba chineză. De un an, face lecții de canto de patru ori pe săptămână. Merge la emisiuni în China și cântă, filmează pentru reclame și joacă în seriale. Anul acesta a jucat în două filme artistice și un serial.