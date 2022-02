Șoarece într-un supermarket din Buzău. Ce amendă colosală a primit magazinul de la DSVSA

Un șoarece a fost filmat de un elev în apropierea raionului de patiserie dintr-un supermarket din județul Buzău. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor s-a autosesizat după ce imaginile au apărut pe o rețea de socializare și amendat magazinul cu o sumă ruiașă.

Scena s-a petrecut joi, la primele ore ale dimineții, într-un supermarket din Pătârlagele, județul Buzău. Un elev a intrat în magazin, împreună cu colegii săi, pentru a-și cumpăra de mâncare, așa cum o face în fiecare zi înainte de a intra la cursuri.

În timp ce se afla la raionul de patiserie, tânărul a zărit un șoarece în stânga raftului cu produse de panificație. La îndemnul unuia dintre colegi, elevul a scos telefonul mobil și a filmat rozătoarea. Imaginile le-a postat pe o rețea de socializare, iar ulterior a făcut o sesizare la ANPC.

Am intrat să ne luăm mâncare şi am văzut acel şoarece pe care l-am filmat. Nu am anunţat pe altcineva pentru că nu cred că ne-ar fi luat în seamă având în vedere că suntem elevi. Am încărcat apoi imaginile pe o reţea de socializare şi am făcut o sesizare online pe site-ul ANPC”, a declarat elevul care a filmat scena din supermarket.