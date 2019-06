Smiley și Disney, colaborare inedită! Vezi aici videoclipul pentru Strada Dalmațieni 101 VIDEO

Surpriză de neimaginat pentru copii! Smiley are o colaborare inedită cu Disney Channel. Artistul este protagonistul unui clip din seria Strada Dalmațieni 101, ce va fi difuzat pe postul televiziunii. Cei mai bucuroși sunt micuții fani ai cântărețului, care îl vor vedea acum într-o altă postură.

Smiley, colaborare cu Disney Channel! Ce surpriză a pregătit copiilor?

Televiziunea Disney Channel le-a oferit fanilor lui Smiley o surpriză. Artistul este protagonistul unei serii speciale animate, Strada Dalmațieni 101. Muzica a fost înregistrată în studiourile artistului, HaHaHa Production, iar producția a fost realizată de Disney.

Clipul în cauză a fost difuzat în premieră ieri, 3 iunie. Acesta mai poate fi văzut, începând de azi, pe pagina Youtube Disney. Pe lângă clipul nou al seriei, tot azi vor putea fi văzute noi episoade din serial, de luni până vineri, de la orele 17:00, pe Disney Channel. Aventura celor 101 de cățeluși, a prietenilor și animalelor de companie dă startul unei serii pe care copiii o adoră. Noile episoade arată rivalitatea dintre Dylan și Dolly.

„Mi-a plăcut să cânt coloana sonoră”

Pe numele său, Tiberiu Andrei Maria, cunoscut de ani la rând Smiley, a mărturisit că noua experiență i-a adus ceva aparte. Artistul a susținut că videoclipul filmat pentru Disney a fost unul aparte și că s-a bucurat enorm să fie în acest proiect.

„Deși am mai făcut proiecte adresate copiilor, un videoclip în care să intru în povestea unui desen animat nu am făcut. Dar mi-a plăcut și să cânt coloana sonoră pentru acest video și să mă joc filmând contextul: să fiu fugărit de căței, să dansez în ploaie pe străzile Londrei sau să cânt la trompetă pentru Dylan și Dolly. Sunt din generația celor care au crescut cu filmele și animațiile Disney, am văzut producțiile de nenumărate ori și cred că se vede acest lucru în videoclip.”