Smiley și Andra, în picioare la Românii au talent: ‘Mamă, au sărit cântăreții’

George Jimblaru i-a făcut pe cântăreții juriului ”Românii au talent” să se ridice în picioare și să-l aplaude frenetic. Smiley și Andra au fost în extaz auzindu-l, mai ales în momentele de improvizație.

George Jimbalru, în vârstă de 44 de ani, din Slobozia, provine dintr-o familie de muzicanți. Deși cu un tată violonist care a cunoscut cotloanele muzicii populare alături de mari interpreți ai României, cum ar fi Irina Loghin sau Maria Ciobanu, bărbatul nu a fost susținut în încercarea de a cânta alt gen de muzică.

Chiar și așa, s-a ambiționat să își pună planurile în aplicare. A plecat în Spania și și-a început cariera, participând la diferite evenimente, în timp ce muncea cu ziua pentru un ban în plus.

El și-a încercat norocul și la emisiunea de talente din Spania, dar juriul i-a acordat patru refuzuri, așa că aventura lui s-a sfârșit brusc. A avut mai mult noroc în țara sa. Juriul și telespectatorii l-au plăcut, ba chiar s-au arătat impresionați de talentul său. George a interpretat piesa lui Ray Charles – ”Hallelujah I Love Her So”.

„La noi în casă se auzea în permanență muzică, tata fiind violonist. A cântat cu toți artiștii mari din țară muzică populară: Maria Ciobanu, Irina Loghin, Sofia Vicoveanca. Făceau turnee în toată țara. Tata venea la câte o lună acasă. Eu, din cei patru frați, sunt singurul care am îmbrățișat muzica. De la 14 ani încolo am fost atras de soul, gospel, de R&B și de acolo a început o întreagă poveste. Tata își dorea să cânt muzică populară la petreceri și așa mai departe, că îmi zicea că muzica lui face bani.

La un moment dat, am plecat în Spania cu un tovarăș pentru a cânta la evenimente, mai și munceam, pentru că trebuiau bani. Am muncit de toate, zidărie, pe unde s-a găsit. Am participat la show-ul de talente din Spania și nu m-am simțit în largul meu. Și emoțiile și-au spus cuvântul. Din păcate, am luat patru de X și s-a terminat evoluția mea în Spania. Totuși, am venit la Românii au talent cu speranță. Muzica pentru mine înseamnă mult”, a povestit George.