Florin Călinescu a șocat o concurentă la Românii au talent. Juriul, băgat în ceață: „Nu aţi auzit cum ţipă?”

Actorul Florin Călinescu i-a lăsat mască pe colegii săi de la pupitrul juriului de la Românii au Talent, după ce o concurentă a performat un dans contemporan în fața ochilor săi. Ce a putut spune marele actor despre numărul blondinei i-a perturbat pe toți cei prezenți în platou. Cum i-a băgat în ceață pe Andra, Alexandra Dinu și Andi Moisescu.

Frumoasă, timidă, gingașă, cu ochii profunzi ca albastrul mării și părul auriu ca Ileana Cosânzeana. Carla are 15 ani și s-a apucat de gimnastică și dans, după ce a văzut un număr de dans contemporan la Românii au Talent.

Tânăra blondină a devenit, în scurt timp, campioană în Spania. Deși pe plan profesional lucrurile i-au mers strună, pe plan personal, micuța dansatoare a avut câteva probleme.

A fost batjocorită de colegii ei de la școală, a fost în prag de depresie, dar și-a revenit. Iar acum, înapoi în România, e determinată să facă orice pentru a-și vedea visul îndeplinit.

„M-am născut în Spania. Am trăit acolo până la vârsta de 13 ani și mama mea mi-a pvoestit că mă uitam la Românii au Talent. Am văzut acolo o fată care se întindea, făcea dans și m-am apucat și eu de făcut gimnastică. După cinci ani de antrenament și pregătiri, am devenit campioană națională în Spania. A fost bine, doar că la școală…nu prea.

Își băteau joc de mine pentru că sunt străină. Pur și simplu râdeau de mine, mă înjurau, comentau aiurea. Așa merg lucrurile în alte țări. Nu am reușit să mă adaptez cu lumea de acolo. Imi era foarte greu. Ajungeam nervoasă la gimnastică, pentru că toate mi se adunau. Am schimbat ambientul, am venit în România și asta m-a ajutat psihic. Mi-am revenit și acum fac tot ce îmi place mie.”, a declarat frumoasa Carla la Românii au Talent.