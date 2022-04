Smiley, reacție neașteptată despre Dragoș Bucur la Românii au Talent. A fost chiar revoltat!

Smiley s-a arătat revoltat la adresa colegului său de platou. Acesta a comentat din culise jurizarea lui Dragoș Bucur. Cântărețul a fost nemulțumit de celebrul actor pentru faptul că nu a simțit oamenii din jur și nici bucuria spectatorilor în cadrul unui moment. Ce s-a întâmplat pe scena de la Românii au talent în ediția de azi, 1 aprilie? Cum a reacționat iubitul Ginei Pistol la cele auzite? Fanii au rămas fără cuvinte.

Smiley, revoltat la adresa lui Dragoș Bucur: cum a reacționat solistul?

,,Digon Ghennadie” Ivanov a reușit să stârnească o serie de reacții cu numărul său deosebit. Jurații nu se așteptau deloc la alegerile sale muzicale. Moldoveanul de peste Prut a venit pe scena talentelor

,,Sunt din Republica Moldova, am 32 de ani și lucrez în Germania, în construcții”, s-a prezentat bărbatul. ,,Ne dorim ca oamenii de pe scenă să fie cei mai buni, trebuie doar să dovedești. Mamă, ce alegere…”, a spus Dragoș Bucur, primul jurat care l-a luat la întrebări pe acesta.

El a ales să cânte două piese la extremă. Acesta a început cu melodia ,,My heart will go on” din celebrul film Titanic, ulterior a trecut rapid pe ritmurile celor de la o-Zone cu piesa ,,De ce plâng chitarele”.

Andra Măruță: Ce m-ai speriat, eu închideam ochii și m-ai speriat.

Mihai Bobonete: Întinde-te ca pe vapor, măi!

Smiley: A doua alegere a fost foarte bună

,,Dragoș nu este în…”

Smiley a comentat din culise faptul că a doua alegere a lui Digon a fost totuși bună și l-a ajutat și accentul în timpul cântatului, dar mai ales energia pe care a avut-o de la primele acorduri.

Cu toate astea, Dragoș Bucur nu a fost decis și a întrebat publicul. Actorul a făcut un sondaj rapid în rândul spectatorilor care i-au mărturisit că s-au distrat totuși la momentul bărbatului.

În timpul acesta, colegul lui Pavel Bartoș a părut nemulțumit de faptul că Dragoș nu simte publicul atât de bine pe cât ar trebui.