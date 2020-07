Smiley pune capăt zvonurilor! Ce dezvăluire uimitoare a făcut artistul, după interviul Andreei Esca

Smiley a postat pe Facebook un amplu mesaj, după interviu dat de Andreea Esca, în care aceasta a spus că a fost infectată cu noul coronavirus. Smiley spune că știe mulți oameni bolnavi de coronavirus și le reamintește oamenilor că boala există și că trebuie să se protejeze.

Smiley pune capăt zvonurilor!

Smiley le-a scris admiratorilor săi să se protejeze de coronavirus, și că niciodată nu ar putea să-i ofere cineva bani pentru a scrie că are vreo cunoștință bolnavă.

”Puteți să mă credeți sau nu. Puteți să mă urmăriți sau nu. Să va protejați sau nu. Să va spălați pe mâini, mai des sau mai rar. Sunteți liberi să faceți ce vreți și să credeți în orice.

Eu nu sunt o autoritate, eu trăiesc iubind și cântând, crezând în Dumnezeu, în acțiune, în Oameni și în Viață.

Nu vreau să va propun un exercițiu de credință, dar măcar, pentru un scurt răgaz, unul de imaginație și gândire:

Cum ar fi că textul pe care l-am scris ieri să fie doar din grijă pentru noi toți?

Cum ar fi să-mi asum, dinainte, să fiu înjurat, batjocorit, acuzat, luat la mișto, doar pentru că am îndemnat Oamenii să aibă grijă de ei?

Cum te-ai simți să urezi sănătate și să fii înjurat înapoi?

Am citit și am șters cu greutate și mâhnire zeci de comentarii lipsite de orice formă de respect.

”Nu ar putea cineva să-mi ofere bani ca să scriu că am o cunoștință bolnavă de Covid”

Cred că avem nevoie să ne respectăm și să fim uniți. NOI.

Cred că avem nevoie de oameni sănătoși, de o educație sănătoasă, într-o țară sănătoasă și civilizată. Mai ales în aceste vremuri…

Nu ar putea cineva să-mi ofere bani că să scriu că am o cunoșțință bolnavă de Covid. Niciodată. Nu în realitatea mea.

Știu mai mulți oameni bolnavi de Covid, Oameni obișnuiți. Tineri. Nu sunt plătiți… Boală asta există și nu e doar la televizor. Dacă vreți să o căutați, o gășiți în spitale sau în aglomerații. Depinde de toți să rămânem sănătoși, depinde de toți cât de mult se răspândește, iar superficialitatea, lipsa de respect și de educație nu ne fac bine. Ne țin pe loc sau ne dau înapoi.

Cred cu tărie, acum, că cea mai grea boală pentru noi toți este răutatea.

N-o să mai scriu despre acest subiect. N-o să mai răspund la niciun comentariu pe această tema.

Să ne vedem sănătoși! Va fi bine!”, a scris Smiley pe Facebook.