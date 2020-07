Cât de mult a slăbit Smiley în 2020. Cum arată acum

Pe Smiley îl cunoaște o lume întreagă și chiar dacă s-a filmat mult în timpul pandemiei de coronavirus, nu s-a putut observa foarte bine în ce stare fizică se află, deoarece poartă numai tricouri largi. Artistul a recunoscut acum ce a făcut cât timp a stat izolat la domiciliu.

Smiley a slăbit 10 kilograme

Smiley s-a bucurat cum a putut el mai bine de timpul petrecut acasă cu iubita lui, Gina Pistol. Pe lângă faptul că a recunoscut că are o relație cu celebra blondină, mai ales că aceasta a apărut în multe dintre filmările lui Smiley din carantină, artistul a spus că în timpul pandemiei a ținut dietă și a făcut mult sport.

Rezultatul s-a văzut imediat după ridicarea restricțiilor de circulație, când cântarul i-a indicat lui Smiley că slăbise nu mai puțin de 10 kilograme!

S-a autoizolat cu Gina Pistol

Așadar, Smiley a încercat să profite de izolare şi spune că a citit mai mult, s-a uitat la filme şi a lucrat foarte mult în studio. A pus mult accent pe un nou stil de viaţă mai sănătos iar rezultatele sunt deja vizibile. Cu toată dieta lui, artistul a recunoscut că nu a putut renunța la dulciuri. Chiar și așa, a slăbit 10 kilograme.

”În perioada asta am făcut sport mai mult ca niciodată, sunt foarte bucuros că am reuşit să mă organizez un pic, am slăbit cam 10 kg din februarie până acum”, povesteşte Smiley. „Fără chestii adiţionale, doar sport şi dietă pe alocuri aşa cat am putut că la mine e complicat cu dulciurile.”

Întrebat dacă este un fan al dulciurilor, Smiley a recunoscut cu mâna pe inimă. ”Extrem de mare! Adică tortul de ziua Feliciei, când am sărbătorit-o pe Feli la studio, jumate din tort l-am mâncat eu, asta ca sa înţelegeti”, a mărturisit îndrăgitul artist.