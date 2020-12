Smiley, la Antena 1. Cum a fost posibil să meargă la rivalii celor de la Pro TV

În urmă cu două zile, cele două mari posturi de televiziune din România, PRO TV și Antena 1, au scos steagul alb în fața iubirii. Deși contractele spun una, relațiile fac asta. Astfel, chiar dacă Smiley a semnat cu cineva, a putut călca pragul altei case, lucru întâmplat rar în televiziune. Pare-se că motivul este cel care contează, de fapt, în această ”luptă”.

Din 9 decembrie, e clar că rivalitățile și contractele nu mai au nicio valoare în fața dragostei. Smiley, vedetă PRO TV, și-a vizitat iubita, pe Gina, vedetă Antena 1, de ziua ei, pe platourile de la ”Chefi la cuțite”, unde filma pentru următorul sezon al emisiunii culinare a cărei moderatoare este. De altfel, regulile au mai fost încălcate odată, când Andreea Bălan, vedetă Antena 1 din postura de jurat la ”Te cunosc de undeva”, a fost recent în platoul lui Măruță, de la PRO TV.

Gina Pistol a împlinit în data de 9 decembrie vârsta de 40 de ani. Evenimentul a fost marcat de surpriza pe care iubitul Smiley i-a făcut-o, prezentându-se în platoul emisiunii ”Chefi la cuțite”. Momentul, filmat și postat pe Instagram de Gina, a făcut înconjurul Internetului. Pe lângă emoția pe care au creat-o fanilor cu aceste imagini, nu poate rămâne neremarcată nici prezența artistului în casa rivalilor, situație greu de închipuit până acum.

„În această dimineaţă mă simt foarte răsfăţată. Am avut un început de zi care m-a făcut să plâng. Am plâns toată dimineaţa pentru că astăzi fac 40 de ani, împlinesc 40 de ani de viaţă pe acest pământ şi am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viaţa mea. M-am trezit pe o muzică superbă. În living aveam un cvartet de coarde care a cântat melodia din «Parfum de femeie», superbul tangou din film, apoi un vals. Vă daţi seama că abia eram trezită din somn, abia ieşită din baie şi bineînţeles că am plâns”, a fost mesajul Gini Pistol publicat de ziua sa pe conturile de socializare.