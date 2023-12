Smiley, implicat fără voie într-o fraudă pe internet. Anunțul juratului de la Vocea României

Te-a contactat pe social media vedeta ta preferată, să zicem Smiley? Înainte de a te entuziasma prea tare, ești sigur că este acea persoană Am auzit rapoarte conform cărora escrocii, care vor încerca aproape orice pentru a-ți lua de banii, se dau acum drept celebrități pe rețelele de socializare. Este și cazul de față, în care Smiley a fost implicat fără voie într-o fraudă pe internet. Citește mai departe și află anunțul juratului de la Vocea României.

Nu este nici prima și nici ultima dată când veți auzi de astfel de situații și, în cele din urmă, practici de a înșela internauții. Vorbim așadar de inractori cibernetici, care fie fac campanii în numele unor vedete, și nu doar în România, fie chiar se dau a fi aceste personalități și, în cele din urmă, comit fraude pe internet în numele unor vedete.

Aceștia le cer fanilor să trimită bani din tot felul de motive, cum ar fi revendicarea unui premiu, donarea unei organizații de caritate sau un fel de ajutor. Unele celebrități strâng bani pentru cauze legitime.

Escrocheriile cu impostori sunt de mai multe feluri, dar toate funcționează în același mod: un escroc pretinde că este cineva în care aveți încredere pentru a vă convinge să îi trimiteți bani. Și exact asta este ceea ce încearcă să facă acești impostori de celebrități, astfel s-a ajuns ca Smiley să fie implicat fără voie într-o fraudă pe internet.

Unul din cei mai vizibili artiști ai momentului, Smiley este extrem de activ pe rețelele de socializare, dar și pe micile ecrane. Te-ai aștepta, dacă te-ar contacta, să ai tendința de a crede că este chiar el, dar în realitate lucrurile nu au stat așa, iar Smiley a ajuns să fie implicat fără voie într-o fraudă pe internet.

Bineînțeles că artistul avea să-și dea seama de excrocheria infractorilor, dar nu atât de repede pe cât și-ar fi dorit unii și alții. În vârstă de 40 de ani, Smiley are o activitate artistică prodigioasă, fiind acum în topul preferințelor tinerilor români, iar faptul că a ajuns atât de vizibil, l-a făcut pe artist să deivnă și ținta excrocilor, ajungând acum la situația în care vorbim de Smiley implicat fără voie într-o fraudă pe internet.

Cum era de așteptat, mulți au căzut în plasa întinsă de infractori, iar alții au reușit să nu cadă pradă tentației, reclamând situația chiar pe pagina de artist a vedetei. În cele din urmă a apărut și anunțul juratului de la Vocea României:

„Atenție mare! A apărut o nouă escrocherie pe rețelele sociale… se fac live-uri în numele meu pe niște conturi false, cu poza mea, în care se cer sau se dau bani sau alte lucruri nebune.

Îmi trimit oamenii conturile respective. Aș vrea să le dați raport! Eu nu am făcut live-uri decât pe conturile mele oficiale, adică pe Instagram sau pe Facebook-ul meu oficial, care are peste trei milioane de urmăritori sau pe TikTok-ul meu oficial, care are peste un milion o sută de urmăritori, deci să nu credeți vrăjelile astea!

Eu nu dețin aceste conturi! Nu vă lăsați înșelați de povestea asta! Mare grijă!”, a explicat Smiley, pe Instagram.