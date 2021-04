Smiley, gafă uriașă pe internet. A făcut-o de râs pe Gina Pistol, fără să-și dea seama

Gina Pistol și Smiley sunt în culmea fericirii de când au devenit părinți. Numai că, spun apropiații, recent cei doi s-au certat din cauza unei poze. Smiley ar fi publicat o poză mai puțin decentă, în care Gina este surprinsă topless. Poza ar fi iscat o adevăratăc eartă între cei doi, chiar dacă Smiley a șters imediat poza.

Cuplul Smiley și Gina Pistol, conform apropiaților, ar fi avut prima ceartă serioasă de când sunt împreună. Poate din neatenție, sau din exces de zel, Smiley publica pe Instagram o poză cu partenera sa Gina Pistol. Poza în cauză ar fi surprins-o pe Gina într-o postură mai puțin decentă, motiv care a cam înfuriat-o pe vedetă.

Deși Smiley a șters proba, spun apropiații celor doi, Gina s-ar fi supărat și s-ar fi certat serios cu Smiley pe tema asta. Imaginea în care Gina este surprinsă topless a făcut deja înconjurul rețelelor de socializare, fapt ce a generat, pare-se, și cearta celor doi. Să sperăm că lucrurile s-au liniștit în cele din urmă între cei doi.

De la momentul nașterii micuței Smiley și Gina fac totul împreună. Sunt în permanență cu ochii pe micuța lor și sunt cei mai fericiți. La două săptămâni după revenirea acasă, Gina Pistol a stat de vorbă cu fanii pe Instagram, unde le-a povestit ce se întâmplă cu ea și cu nuol membru al familiei. Fanii au luat-o cu asalt, una din întrebări având legătură și cu greutatea vedetei în această perioadă, după naștere.

”Primele două săptămâni au fost groaznice. Nu vreau să par mama perfectă. Nu îmi dădeam seama ce mi se întâmplă. Oricum, mare noroc am cu Andrei (n.r.: Smiley). Pentru că îmi este de mare ajutor, se descurcă foarte bine. Are darul ăsta de a rămâne calm și liniștit în momentele în care eu nu sunt calmă și liniștită. Dacă nu îl aveam pe el, cred că mintea mea o lua grav pe păpușoi.

Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des. Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, povestea Gina pe Instagram.