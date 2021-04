Smiley, gafă senzațională la Românii au Talent. Ce a putut să întrebe un minor pe scenă

Iubitul Ginei Pistol a avut parte de un moment tare jenant în ultima ediție de la Românii au Talent. Micuțul Iliuță are 11 ani și vine din Jina, Sibiu. Iubește muzica populară și a venit la PRO TV pentru a împărtăși bucuria acestui talent cu toată lumea, spre deliciul celor patru jurați, care au dansat și chiuit odată cu el. Ce a putut Smiley să întrebe minorul pe scenă.

La finalul recitalului, Smiley l-a întrebat pe tânărul artist de unde provine, iar spre surprinderea tuturor copilul a spus că vine din comuna Jina din județul Sibiu, același loc de baștină ca al lui Ghiță Ciobanul.

Simpaticul jurat, într-un moment de neatenție, l-a întrebat pe cel mic dacă locuiește la casă sau la bloc, lucru care a stârnit amuzamentul colegilor săi de pupitru, din moment ce în mediul rural nu găsești foarte multe blocuri.

Andra: Iliuţa, am ţinut pasul cu tine! Foarte frumos a fost. Eşti foarte talentat. Am mai auzit copii care cânta la fluier, dar tu ai tehnică, am auzit un profesionist.”

Florin: Şmecherul e tot şmecher! El a vrut să ne arate şi cum cântă cu o singură mână, cu cealaltă era DJ la oi! Ai văzut vreodată o oaie? Faci diferenţa între un câine şi o oaie?”

Iliuta: Da, am văzut. La Jina, de unde vin.

Smiley: Stai la curte sau la bloc?

Iliuta: La casă.

Florin: De unde blocuri în Jina, bă, frate?

Smiley: Eşti foarte bun, m-am simţit foarte bine. Mişcarea asta de şmecher mi-a plăcut mult. Un lucru e cert: nu o să mori niciodată de foame, aşa că din partea mea ai un “Da!”.