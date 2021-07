Smiley, colaborare surpriză după 12 ani. Anunțul neașteptat al iubitului Ginei Pistol

Veste incredibilă pentru fanii artistului Smiley. Iubitul Ginei Pistol le-a pregătit fanilor săi o surpriză de zile mari, după mai bine de 12 ani de pauză. Admiratorii cântărețului au rămas fără cuvinte. Despre ce este vorba, de fapt.

Connect-R și Smiley au intrat într-un mare conflict pentru o femeie. Da, ați citit bine. Cei doi artiști se luptă pentru a cuceri inima unei tinere domnișoare care le-a pus capac.

Pentru cei care credeau că între Smiley și Gina Pistol ar putea exista probleme, ei bine, nici vorbă de așa ceva. Este vorba despre melodia Rita, piesa afro-swing care promite să devină hitul verii 2021.

Piesa e pentru vară, e de dans. Am și zis că ne trebuie muzică de petrecere pe care să ne simțim bine că nu se știe…Mi-a plăcut din prima piesa asta, așa cum mi-au plăcut toate piesele lui Connect-R de până acum. Îl știu de mult timp, am mai colaborat, suntem prieteni, iar muzical vorbind sunt fanul lui, îmi place cam tot ce face.

Cu o carieră muzicală de succes, Connect-R este unul dintre pionierii genului muzical afro-swing în România, iar fostul soț al Mishei este pregătit să lanseze un album în următoarea perioadă. Connect-R a declarat că este foarte entuziasmat de a colabora din nou cu Smiley, după o lungă pauză de 12 ani.

„Mă bucur mult că am făcut o piesă cu Smiley pe care eu îl consider poate cel mai mare star pop de la noi din țară. Am mai lucrat cu el la începutul carierei mele și am rămas încă de atunci impresionat de calitățile lui de om de studio, de compozitor.

Am venit cu ‘Rita’ la el aproape gata, și-a scris strofa, a făcut și un after-refren superb și iată că a ieșit o piesă care sperăm din suflet să placă. Deși eu mi-am obișnuit publicul în ultimul timp cu piese care vindecă, ei bine, muzica trebuie și să bine dispună, nu doar să vindece. Așa e ‘Rita’, te face să zâmbești, să dansezi, să te miști.’, a mărturisit Connect-R.