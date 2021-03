Smiley, cadou genial pentru fiica sa. Toată România poate vedea ce i-a dăruit micuței sale VIDEO

Smiley s-a pregătit intens pentru venirea pe lume a primului său copil. Cunoscutul cântăreț i-a făcut un cadou ce sigur va rămâne o amintire veritabilă pentru micuța sa. Ce i-a dăruit prezentatorul de la „Românii au talent”?

Smiley și-a împărțit trăirile unice și speciale pe care le-a simțit în urmă cu câteva zile cu toți fanii acestuia care-i sunt alături deja de ani buni în călătoria sa. Desigur că este vorba despre un dar muzical.

Mai exact, o piesă numită „Până la tine”, sub forma unei declarații de iubire. ”Inima mi-a zis că ai sosit/ Cine-s eu să o contrazic?!/ Ai adus Soarele cu tine,/ Pentru noi e răsărit./ Mi-ai arătat că până acum eu n-am iubit pe nimeni,/ Pe nimeni până la tine”, arată câteva din versurile refrenului melodiei care marchează începutul vieții în trei.

În videoclip apare o expoziție cu tablouri în care sunt surprinse diverse momente cuprinzătoare din cariera sa artistică. ”O să iei tot din ce sunt și o să mă faci mai mult”, spune prezentatorul emisiunii „Românii au talent” despre prima întâlnire cu cea mai mare dragoste din viața sa.

”Am încercat să găsesc o formulă cât mai simplă și mai directă de a ilustra sentimentul melodiei, de a transmite că momentul în care întemeiezi o familie este ceva unic și că bucuria acestui moment este mult mai mare decât tot ce ai trăit până atunci.

De aici și metafora vizuală pe care am ales să o folosim. A fost o plăcere și o premieră să lucrez direct cu Smiley în relația de regizor- actor și suntem foarte bucuroși de ce am realizat”, a declarat artistul Dorian care semnează regia clipului ”Până la tine”, alături de editorul și directorul de imagine Nicu Drăgan.

„Ne-am decis asupra numelui, dar nu îl divulgăm decât după ce se întâmplă. Deja m-am apucat de sală, să mă pregătesc fizic. Nu am o frică că o să fie fetiță, sunt foarte încântat de treaba asta și abia aștept să o văd, să o cunosc. La ecografie nu are nasul meu, ceea ce e ok, dar abia aștept să văd. Cred că o să fie foarte frumoasă. (…) Profesional urmează foarte multe lucruri. Abia aștept să o țin în brațe, sunt puțin așa emoționat, pentru că nu sunt foarte îndemânatic, dar când vine vorba de lucruri importante mă mobilizez”

Smiley