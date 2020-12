Smiley a răbufnit. Ce l-a enervat, chiar în casă cu Gina Pistol

Prima ninsoare a fost un cadou bine-venit de ziua Ginei Pistol, dar aceasta a fost și singura. Iar Smiley este furios deoarece, de atunci, plouă des. Și se pare că artistul a și găsit o formă de a protesta. S-a îmbrăcat în cojoc și așteaptă să se oprească ploaia și să vină iar ninsoarea.

Smiley a răbufnit

Cu o față posomorâtă, Smiley nu a interpretat deloc vreun rol, ci chiar așa s-a afișat pe Instagram. Dra nici iubita lui, Gina Pistol, nu crede că se va ține de cuvânt până la capăt, precum zic și internauții ori speră ca ploaia să se oprească rapid.

”Țin asta pe mine până se oprește ploaia. Iarna nu trebuia să ningă?”, a notat Smiley în dreptul fotografiei. ️Iar răspunsurile din partea fanilor au venit imediat. ”Obosit, îngrijorat, întrebător, îmbătrânit. Asta văd! Știind că ești artist, asociez fotografia unui rol dintr-un film”, ”Se pare că nimic nu mai este cum era! Seară liniștită să aveți, dragilor!”, i-au comentat postarea doi fani.

Gina Pistol, surpriză din partea lui Smiley de ziua ei

Însă Gina Pistol a avut parte de o mare surpriză chiar de ziua ei.

”Am avut un început de zi… Am plâns toată dimineața pentru că astăzi împlinesc 40 de ani de viață pe acest pământ și am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viața mea. M-am trezit pe o muzică superbă, în living aveam un cvartet de coarde care a cântat ”Parfum de femeie”, superbul tango și ”Vals”. Vă dați seama că eram trezită din somn, abia ieșisem din baie și bineînțeles că am plâns”, a dezvăluit, atunci, Gina Pistol pe Instagram.

De asemenea, tot Smiley i-a adus, la pat, și un tort cu o lumânare înfiptă în el. Gina s-a ridicat atunci și l-a sărutat cu pathos pe iubitul ei.

”Acea zi specială! La mulți ani!”, a scris Smiley în dreptul unei fotografii cu Gina Pistol, spre bucuria fanilor.

Amintim că Gina Pistol, prezentatoarea de la Chefi la cuțite, de la Antena 1, se află în al doilea trimestru de sarcină. DE altfel, ea și Smiley au făcut un video emoționant la sfârșitul lunii septembrie în care au anunțat și sexul copilului: feminin. Potrivit apropiaților, blondina a fost nevoită să anuleze câteva evenimente pentru a nu fi supusă stresului și oboselii. Mai amintim și faptul că Gina și Smiley se cunosc de 20 ani, însă au decis să formeze un cuplu abia în 2017.