Smiley a dat vestea așteptată de toată lumea. Ce se întâmplă de azi cu Românii au talent

Se apropie noul sezon ”Românii au Talent”, sezonul cu numărul 11. Smiley și partenerul său, Pavel Bartoș, se pare că au început deja filmările. Cu un juriu nou, și cu multe surprize, PRO TV pregătește un sezon incendiar.

Un nou sezon este pe cale să se desfășoare pe micile noastre ecrane. Smiley și Pavel Bartoș, se pare că deja au dat startul filmărilor pentru preselecții. Smiley este cel care a făcut anunțul pe contul să de facebook, chiar în această dimineață. Conform artistului filmările pentru preselecții, fără juriu, deja au început, iar în curând îi veți putea vedea pe cei doi în orașul tău.

“Bună dimineața, de mâine începem filmările la Românii au Talent, pentru preselecții. Ca de obicei, eu și Pavel Bartoș deja am început filmările înaintea juriului.”, a fost anunțul formulat de Smiley, în mediul online.

Primele informații despre demararea noului sezon au venit odată cu știrea despre plecarea lui Mihai Petre de la masa juriului. Fanii show-ului nu au prea fost încântați de acest lucru, dar s-au liniștit când s-a aflat că Alexandra Dinu, la a doua experiență la acest show, îi va lua locul. Ca și în anii trecuți, Pavel și Smiley au plecat deja în țară pentru preselecții, primul oraș cert fiind Timișoara și Iași.

Culmea acesui sezon, și pe bună dreptate, este plecarea neașteptată a lui Mihai Petre. Misterul aestei decizii s-a adâncit și mai mult, după ce, exact cu o săptămână înainte de această veste, Mihai vorbea despre noul sezon la Cătălin Măruță.

“Sezonul 11 Românii Au Talent nu mă va mai găsi la masa juriului. Experiența Românii au talent este fantastică. Am fost martor și am jurizat reprezentațîi de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică. Mulțumesc Pavel Bartoș, Smiley, Andra, Andi Moisescu, Florin Călinescu, mulțumesc întregii echipe și vouă, cei care ați confirmat de fiecare dată că Românii Au Talent este, fără îndoială, cel mai bun show de entertainment din România. Mult succes în noul sezon și în noua formulă! Vă asigur că ne vom revedea curând”, a postat celebrul dansator, pe rețeaua de socializare.