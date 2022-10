Smiley a dat-o de gol pe Andra. Detaliul inedit care s-a aflat acum despre artistă, fanii nu bănuiau asta

Smiley și Andra se bucură de o prietenie incredibilă. Cei doi colaborează acum pentru noua piesă care i-a surprins pe fani, timp în care reușesc să se cunoască mai bine. Celebrul jurat de la ,,Vocea României” a dat-o de gol pe colega sa. Puțini din fanii soției lui Cătălin Măruță știau asta despre ea. Cei care o iubesc pe artistă au rămas surprinși să audă asta. Ce detaliu inedit a scos în evidență Smiley?

Andra și Smiley le-au dat o veste incredibilă fanilor în urmă cu câteva zile. Cei doi au în sfârșit o colaborare incredibilă și mult așteptată împreună. Cei doi artiști sunt deja cunoscuți publicului de zeci de ani, s-au întâlnit de multe ori în diverse studio-uri muzicale, dar cu toate astea niciodată nu au cântat o piesă împreună. Iubitul Ginei Pistol a compus o recent o melodie chiar cu gândul la colega de scenă, ulterior i-a făcut propunerea.

„După ani de prietenie, ani în care am fost colegi pe platourile de filmare, în sfârșit am reușit să ne reconectăm și în studio! Abia aștept să ascultați noua noastră piesă, să vă umpleți de emoțiile pe care le-am simțit și eu când am ascultat piesa”, a scris prezentatorul de la show-ul de talente în mediul online.