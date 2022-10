Andra a postat imagini de colecţie cu Smiley. Cum arătau cei doi la începutul carierei. „Era cazul să lansăm o piesă împreună”

Smiley și Andra le-au pregătit o surpriză uriașă fanilor! Cei doi se cunosc de ani buni, dar iată că până acum nu au colaborat niciodată. Artiștii s-au făcut cunoscuți românilor când erau doar niște adolescenți, iar acum cei care îi iubesc se bucură de familiile pe care și le-au făcut și de melodiile lor de pe radio. Vedetele au postat o serie de fotografii impresionante din arhiva proprie care îi arată în mai multe etape. Iată cum erau aceștia la început de carieră! ,,Vă dați seama cam de cât timp ne cunoaștem”, a scris Smiley.

Andra și Smiley sunt unii din cei mai cunoscuți și iubiți artiști de la noi. Cei doi erau doar niște adolescenți atunci când au devenit cunoscuți publicului, iar după ani de muncă se mândresc amândoi cu o carieră impresionantă și fani pe măsură.

Aceștia au fost colegi în diferite proiecte precum: ,,Vocea României” sau ,,Românii au talent”, au împărțit studioul de nenumărate ori, dar cu toate astea nu au colaborat niciodată în mod oficial. Artiștii au venit cu o surpriză uriașă pentru cei care îi urmăresc și au scos o piesă împreună exact când nimeni nu se aștepta.

Smiley a postat recent un clip în care le-a cerut internauților o părere despre piesa nouă, ulterior i-a întrebat cu cine o să o cânte. Cei mai mulți i-au spus numele soției lui Cătălin Măruță.

„După ani de prietenie, ani în care am fost colegi pe platourile de filmare, în sfârșit am reușit să ne reconectăm și în studio! Abia aștept să ascultați noua noastră piesă, să vă umpleți de emoțiile pe care le-am simțit și eu când am ascultat piesa”, a scris prezentatorul de la show-ul de talente.