Situație șocantă la Survivor. Un concurent s-a prăbușit la pământ după proba de imunitate

Războinicii și Faimoșii se luptă în primul joc pentru imunitate de săptămâna aceasta. Concurenții Survivor dau tot ce au mai bun pe un traseu extrem de greu, în care se luptă pentru provizii, dar și pentru imunitate.

În timp ce disputele și strategiile continuă în tabăra Faimoșilor, în cea a Războinicilor se petrece un eveniment șocant. Concurenții din ambele echipe au fost nevoite să parcurgă un traseu plin de noroi.

Concurenții sunt nevoiți să meargă prin noroiul care le intră în ochi și în gură, după care trebuie să potrivească forme geometrice pe o amsă cu lăcașuri speciale.

După ce a participat și el la probă, Andrei Dascălu s-a prăbușit la pământ, plin de nămol. Războinicul a terminat proba și apoi a picat ca secerat din picioare, în timp ce își închidea ochii.

Cel mai probabil a fost doar coplești și obosit după ce a dat tot ce a putut ca să obțină puncte pentru echipa Războinicilor.

Cu o zi în urmă, el a ieșit favoritul publicului, detronându-l pe Albert Oprea, care a fost și el surprins de votul celor de acasă.

„Îmi bate inima foarte tare, nu mă așteptam la așa ceva. Este un lucru mare pentru mine, nu mă așteptam să ies favorit. Locul 1 este un lucru foarte mare. Mulțumesc oamenilor care m-au votat, care mă susțin.

Mulțumesc constănțenilor mei care sunt alături de mine. Nu mă așteptam vreodată să ies favorit în această competiție. Încă sunt în șoc un pic, sunt șocat.

Mulțumesc din suflet tuturor, apreciez foarte mult. Recunosc că am avut o săptămână proastă, dar cu această săptămână că am ieșit pe locul 1 mă motivează foarte tare și cu siguranță voi dovedi și mai mult pe traseu. Sunt în șoc, nu mă așteptam.

Îmi cer scuze că mă repet. Le mulțumesc din suflet oamenilor și sper să fie alături de mine în continuare și tot ce voi face aici va fi dedicat lor, pentru că mi-au demonstrat că sunt alături de mine și merită chestia asta. Voi da tot ce am mai bun și sper să-i fac mândri”, a spus Andrei Dascălu.