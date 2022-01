Novak Djokovic se scuză și nu prea: „A fost o eroare de judecată” FOTO

Novak Djokovic se scuză și nu prea. Campionul sârb este, în continuare, într-o situație neclară în privința posibilității sale de a rămâne în Australia și de a participa la Australian Open. Deși a primit o sentință favorabilă în justiție, viza liderului ATP poate fi anulată din nou de ministrul Imigrării, Alex Hawke. Novak Djokovic a dat publicității, pe rețelele sociale, un comunicat în care explică succesiunea faptelor din momentul în care a fost depistat pozitiv cu Covid-19, în 16 decembrie.

Novak Djokovic se scuză și nu prea. Campionul sârb a primit, în instanță, dreptul de a intra în Australia, în ciuda deciziei autorităților de a-i anula viza. El și-a început deja antrenamentele pe arena din Melbourne Park, acolo unde va avea loc Australian Open, între 17-30 ianuarie.

Novak Djokovic a fost acuzat, în ultimele zile, că a apărut la diverse evenimente publice după data de 16 decembrie când, conform declarațiilor avocaților săi, ar fi fost depistat cu Covid-19. În plus, publicația australiană The Age a scris că Novak Djokovic este suspectat că ar fi mințit în formularul completat la intrarea în Australia. Mai exact, liderul mondial ar fi bifat că nu a călătorit nicăieri cu 14 zile înainte de sosirea la Melbourne. Dar acest lucru se pare că e fals, scrie sursa citată.

Novak Djokovic s-a deplasat, de fapt, în Spania, după Crăciun, unde s-a antrenat în preajma Anului Nou. El apare în mai multe filmări postate de Academia de Tenis Soto din localitatea Sotogrande, aflată în apropiere de Marbella, acolo unde sârbul are o proprietate.

Novaj Djokovic a dat publicității, miercuri, o declarație pe care a postat-o pe mai multe rețele sociale. Liderul mondial a menționat că nu a aflat de rezultatul pozitiv al testului PCR decât după ce a participat la premierea unor tineri jucători sârbi, în 17 decembrie.

„Vreau să vorbesc despre dezinformarea continuă apărută în ultimele zile legată de activitățile și evenimentele la care am participat după ce am fost testat pozitiv cu COVID-19. Există informații false care trebuie corectate, în special pentru a atenua îngrijorările comunității cauzate de prezența mea în Australia și pentru a adresa probleme care îmi afectează familia.

Vreau să vă asigur că am încercat să păstrez siguranța tuturor și să mă conformez obligațiilor.

Am fost la un meci de baschet, în Belgrad, pe 14 decembrie, după care am aflat că mai mulți oameni care au participat au fost testați pozitiv. Chiar dacă nu am avut simptome de COVID-19, am făcut un test rapid pe 16 decembrie, iar rezultatul a fost negativ.

Pentru a fi sigur, am făcut și un test oficial și aprobat PCR în aceeași zi. În următoarea zi, am fost la un eveniment de tenis în Belgrad pentru a-i premia pe copii și am făcut un test rapid înainte, care a fost, la fel, negativ.

Eram asimptomatic, mă simțeam bine, și încă nu primisem rezultatul pozitiv al testului PCR, pe care l-am primit seara”, spune Novak Djokovic în declarația sa.