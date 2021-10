Situație dramatică în Botoșani. Autoritățile au luat un excavator pentru a săpa mormintele, deoarece groparii nu mai fac față valului de decese

Numărul mare de decese din ultima perioadă a dus la lipsa locurilor în cimitirele din Botoșani. Autoritățile au fost nevoie să folosească un excavator pentru a săpa mormintele celor decedați.

Odată cu amploarea pe care a luat-o valul patru al pandemiei, iar numărul deceselor în județul Botoșani a crescut exponențial. Dacă până acum câteva zile aveau loc în jur de cinci înmormântări în fiecare zi, în ultima perioadă acestea depășesc cifra zece.

Groparii din municipiu au avut un ritm infernal de lucru de la începutul acestei luni. În urmă cu două zile, conducerea Serviciului Public de Administrare Piețe, Obor și Cimitire, a închiriat un excavator pentru a săpa gropi, deoarece groparii nu mai pot face față valului de înhumări.

„Pe 12 octombrie au fost 14 înhumări. Am închiriat un excavator. A fost o situaţie de forţă majoră deoarece trebuiau săpate şapte gropi. Celelalte familii aveau deja locuri concesionate”, a declarat Marinela Vieru, directorul SPAPOC. Oficialul a adăugat că nu poate să prevadă ce se va întâmpla în zilele următoare.

Datele centralizate arată că, în fiecare lună, la nivelul municipiului Botoșani, erau în jur de 50 de decese. Cu toate acestea, în ultima perioadă, decesele s-au dublat. SPAPOC are zece gropari. Aceștia sunt repartizați pe cele două cimitire, în funcție de numărul de înhumări.

Numărul mare de decese accentuează criza locurilor de veci, iar edilii sunt nevoiți să caute soluții cât mai repede. În acest moment este în derulare o licitație care vizează extinderea Cimitirului Eternitatea. Anunțul a fost făcut vinerea trecută și postat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Termenul final pentru depunerea ofertelor este 28 octombrie. Valoarea totală a contractului este de 4.517.810 lei.

Cetățenii care, din păcate, și-au pierdut în ultimele o persoană apropiată pot confirma faptul că nu au mai văzut atât de multe persoane decedate la capelele cimitirelor.

„Am avut un deces în familie şi am avut parte de o situaţie greu de descris în cuvinte. Când am mers la priveghi erau trei persoane decedate depuse în capela de lângă biserica de la Pacea, două în pridvor şi două în biserică. Este multă durere. Nu am crezut că acest coronavirus va aduce o aşa de mare durere”, a declarat un botoşănean pentru Monitorul de Botoșani.