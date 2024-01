Situație disperată pentru Armin Nicoară și Claudia Puican. Sunt urmăriți și la miezul nopții: ce măsuri de protecție și-au luat EXCLUSIV

Situație disperată pentru Armin Nicoară și Claudia Puican. Saxofonistul și soția lui, despre care se zvonește că ar fi însărcinată, nu mai au liniște de când un bărbat dubios, care poartă o glugă trasă pe cap, a devenit umbra lor. Armin Nicoară ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre această situație, dar și despre măsurile de protecție luate, pentru a se simți în siguranță în apartamentul lor din Timișoara.

Contactat de reporterii Playtech Știri, talentatul saxofonist Armin Nicoară ne-a oferit detalii despre bărbatul care se află pe urmele lor și care le știe întregul program, unde sunt, ce fac, la ce oră pleacă de acasă, dar și la ce oră se întorc de la concerte:

„Nu știu dacă pot să-l numesc chiar hărțuitor. Cred că e un fan mai înrăit. Am ajuns să îl și cunosc, am dat de el la ușa apartamentului meu, pe la ora 3.00 dimineața, m-am și speriat. Era un bărbat cu gluga trasă pe cap. Am intrat repede în casă și am încuiat ușa.

După o zi, el mi-a scris așa: „Salut! Eu am fost, aseară, în fața ușii tale!”. Bărbatul acesta a început să îmi dea sfaturi, că de ce fac așa sau asta. Este deranjant, pentru că mă urmărește prea în detaliu. Cred că depășește o limită, la ora 3.00 să stai să mă urmărești, să mă pândești, nu este deloc în regulă!”.