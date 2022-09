Situaţie disperată pe Otopeni. Mii de români sunt afectaţi de anularea zborurilor de către Blue Air

Situaţie disperată pe Otopeni, după anunțul de ultimă oră al companiei Blue Air. Conform comunicatului, până pe 12 septembrie și-a anulat toate zborurile din România către toate destinațiile externe. În comunicat se mai specifică și de ce s-a luat această de decizie. Compania a anulat toate zborurile ca urmare a „sechestrării de către Ministerul Mediului a tuturor conturilor societății Blue Air Aviation S.A.”

Situaţie disperată pe Otopeni. Blue Air și-a anulat toate zborurile

Astăzi, de la prima oră, Blue Air a anunțat că își suspendă operațiunile. Suspendarea va dura până pe 12 septembrie, spune comunicatul, și vine după ce companiei aeriene i-au fost blocate conturile bancare de către Ministerul Mediului. Într-un comunicat, compania aeriană a precizat:

„Din cauza unei situații neprevăzute constând în sechestrarea tuturor conturilor companiei Blue Air Aviation S.A. de către Ministerul Mediului, Blue Air se află în imposibilitatea de a plăti costurile curente, necesare operării zborurilor zilnice, motiv pentru care este nevoită să suspende toate zborurile programate să plece de pe Aeroporturile din România, până luni, 12 septembrie 2022″.

Toate zborurile sale planificate pentru astăzi, 6 septembrie, se vor desfășura conform planului. Cu toate acestea, toate zborurile prevăzute să părăsească țara vor fi anulate.

O privire rapidă asupra datelor FlightRadar arată că toate zborurile care pleacă din București au fost deja anulate astăzi. Compania aeriană low-cost a avut conturile sechestrate de Ministerul Mediului.

Decizia a obligat compania să își suspende operațiunile, deoarece nu își mai poate acoperi costurile. Nu este prezentat niciun motiv pentru această măsură drastică luată de compania aeriană. De altfel, transportatorul are de câteva săptămâni ceva probleme cu ANPC.

La această oră este o situaţie disperată pe Otopeni, având în vedere că mii de români sunt afectaţi de anularea zborurilor de către Blue Air. Conform datelor de pe aeroport, sunt aproape 4.000 de oameni care nu mai pot pleca, din cauza anulării zborurilor Blue Air.

Nu putem lăsa românii să aștepte în aeroporturi”

Imediat după anunțul dat de companie, premierul Nicolae Ciucă a reacționat pe marginea situației fără precedent, create prin anularea zborurilor, acesta declarând:

„Nu putem lăsa românii să aștepte în aeroporturi. Am vorbit cu domnul ministru (nr. Transporturi). Aşa cum am spus, şi urmează să analizăm şi să luă o decizie.”, a declarat astăzi Nicolae Ciucă, conform HotNews.ro.

Amendată cu 2 milioane de euro și 13 milioane de euro de rambursat

Blue Air se confruntă în prezent cu o amendă de 2 milioane de euro impusă de autoritatea pentru protecția consumatorilor ANPC. Amenda era dată în luna iulie în legătură cu anulările și rambursarea fondurilor clienților.

Compania aeriană a anulat aproximativ 11.289 de zboruri, corespunzând la 178.405 rezervări. Anulările au avut loc între 30 aprilie 2021 și 30 aprilie 2022.

ANPC susține că operatorul aerian a colectat în mod deliberat bani prin intermediul unor campanii promoționale. Ulterior a anulat zborurile, ceea ce reprezintă o încălcare a Regulamentului CE 261/2004.

Amenda a fost aplicată companiei pe 14 iulie, însă aceasta a fost doar vârful icebergului. ANPC a mai cerut ca Blue Air să restituie clienților săi o sumă estimată la 13 milioane de euro pentru tarifele colectate în legătură cu aceste zboruri anulate. Rambursarea era în termen de 10 zile de la emiterea ordinului.

„ANPC recomandă consumatorilor să fie extrem de vigilenți. Să evite achiziționarea de bilete de avion de la operatorii economici care, în trecut, au anulat numeroase zboruri și nu au respectat drepturile consumatorilor.”, spune ANPC.

Compania aeriană a denunțat acțiunile ANPC

După publicarea datelor și avertizărilor, Blue Air a dat în judecată ANPC. În special îndrumarea clienților săi de a nu mai cumpăra bilete Blue Air. Transportatorul a declarat astăzi că:

„Acțiunea ANPC a dus la distrugerea semnificativă a încrederii pasagerilor în Blue Ai. Acțiunea a generat pierderi de peste 5 milioane de euro, prin reducerea volumului de vânzări de bilete.”

De asemenea, compania spune că neîncrederea generată de ANPC a crescut presiunea din partea furnizorilor săi de a face plăți pentru serviciile zilnice necesare funcționării companiei aeriene.

În acest moment este complet imposibil, deoarece conturile bancare au fost înghețate. Compania aeriană se afla în căutarea de noi investitori, spun oficialii.

Reprezentanții Blue Air au purtat discuții la Londra cu două mari firme de investiții pentru a sprijini redresarea sa după pandemie. Aceste discuții vor fi anulate. Compania aeriană a declarat,

„Declarațiile și acțiunile iresponsabile ale unui reprezentant al statului român, precum și decizia impetuoasă de a bloca toate conturile bancare ale companiei, au adus Blue Air în situația nedorită de a-și reduce operațiunile pentru perioada următoare, cu scopul de a facilita finalizarea analizei impactului de partea investitorilor și obținerea autorizațiilor necesare pentru discuțiile cu investitorii.”

Reamintim că Blue Air este cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportați. Compania are baze la Bacău, Cluj și Torino și cu hub-ul la Aeroportul Internațional Herni Coandă din București.

Înainte de pandemie, zbura peste cinci milioane de pasageri pe an, cu o flotă de 25 de avioane. În prezent, are doar 14, toate din familia 737, cu două 737-500, un -700, șase -800 și cinci 737 MAX 8. Mai are alte cinci MAX 8 comandate.

Rămâne de văzut dacă va reuși să revină din această pauză operațională, dar istoria ne spune că nu este ușor să repornești de la o astfel de oprire totală.