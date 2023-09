Situaţie de nedescris într-o comună din Buzău. Fiul unui primar a construit un supermarket în jurul unui stâlp de înaltă tensiune. Cum s-a încălcat legea

Caz neobișnuit la Buzău! Fiul unui primar a construit un supermarket în jurul unui stâlp de înaltă tensiune. În plus, terenul pe care a fost amenajat a fost oferit de tatăl său, lucru intezis de lege. Ce spune compania de electricitate?

Supermaketul a fost construit pe raza localității Mărăcineni din județul Buzău. Construirea acestuia a fost posibilă după ce chiar tatăl lui i-ar fi eliberat certificatul de urbanism. De cealaltă parte, fiul primarului susține că în momentul în care a cumpărat terenul, stâlpul de electricitate nu figura. Acesta ar fi plătit 8.400 de euro pentru terenul pus spre vânzare de primărie.

„În anul 2000, când a fost cumpărat terenul pe drum european E85 cu ideea de a construi acest magazin, stâlpul acela nu figura pe cartea funciară a terenului pe care s-a construit magazinul.

Am construit magazinul, dar văzând că stâlpul este acolo, am făcut demersului către Electrica ca să luăm autorizaţie de construcţie, să intrăm în legalitate. Am întrebat și noi specialiștii și au spus că nu este niciun pericol pentru cetățenii care intră şi ies din magazin”, a declarat fiul primarului.