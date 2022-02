Sinucidere șocantă în Lugoj. Un bărbat și-a luat viața din cauza facturii uriașe la energie electrică. Ce sumă ar fi avut de plată

Facturile uriașe la gaze și energie au făcut multe victime în această iarnă. Din păcate, mulți oameni săraci au intrat în depresie din cauza imposibilității de a-și achita datoriile. Astfel că, o parte dintre aceștia au recurs la un gest sinucigaș, fără a se gândi la consencințele iremediabile. Acesta este și cazul unui bărbat de 67 de ani, din Lugoj, care a fost găsit mort de către proprietarul apartamentului în care stătea cu chirie.

O veste șocantă a îngrozit comunitatea în care trăia bărbatul. Acesta a fost găsit mort în holul apartamentului în care stătea cu chirie, chiar de proprietar, după ce nu ar mai fi răspuns la telefon.

Potrivit ultimelor informații, bătrânul avea o pensie mică și proprire pe cont, din cauza unor împrumuturi mai vechi la bancă. Din acest motiv, omului îi mai rămâneau doar 300 de lei din care trebuia să supraviețuiască și să-și achite datoriile.

Dacă până acum ar fi făcut față cu greu, în această iarnă, se pare că situația i-a scăpat de sub control, luând decizia cumplită de a-și lua viața. Potrivit apropiaților, acesta nu a lăsat niciun bilet de adio, însă oamenii cred că facture prea mare ar fi fost picătura care ar fi umplut paharul plin cu amărăciune. Pensionarul a fost găsit spânzurat de cuierul din holul locuinței, având parte de o moarte dură.

Vecinii au dezvăluit că bărbatul se plânsese că nu are bani să platească factura la energie, acesta fiind în valoare de 400 de lei, bani de care nu dispunea. Pentru că nu a lăsat niciun mesaj prin care să explice clar gestul său, Poliția a deschis o anchetă în acest caz, pentru a afla cu exactitate cauza tragediei.

Un caz similar a avut loc, în urmă cu o lună, atunci când un bărbat din Gorj a primit factura la energie electrică. Acesta s-a înjunghiat cu un cuțit, dar din fericire, rana a fost superficială, putând fi salvat înainte să aibă loc o tragedie. Și de această dată, bărbatul primise o factură de 800 de lei, în condițiile în care acesta primea un ajutor social de 120 de lei.

Primarul comunei unde s-a petrecut evenimentul a povestit că a fost sunat de băiatul bărbatului pentru a fi rugat să intervină în acestă situație disperată. În cele din urmă, edilul a promis că va achita el factura pentru a evita un astfel de incident.

„Aseară am primit un telefon de la fiul acestui cetățean în care acestea îmi spunea să vin repede pentru că tatăl lui vrea să se omoare, se înțepase cu cuțitul. I-am spus copilului să stea liniștit pentru că venim. Noi avem un centru medical în comună care funcționează și pe timp de noapte. Am mers, am luat medicul și asistenta, am mers la cetățean acasă.

Acesta se înțepase cu cuțitul și plângea. Problema este gravă din alt punct de vedere. I-am primis că vom găsi o situație, pentru că mi-a spus că nu mai are cu ce trăi”, a declarat Ion Bârcă, la Antena 3.