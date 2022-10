Singurul scenariu în care Simona Halep poate scăpa de suspendare. „Legislația anti-doping este o ramură specială”

Simona Halep are puține șanse să scape de suspendare și de acuzația de doping. Susțin acest lucru tot mai mulți experți și avocați, specialiști în litigii sportive. Și totuși există o speranță. Una foarte mică. Cristian Jura, membru al Diviziei Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, a explicat care ar fi cea mai mare șansă a sportivei din România.

Singurul mod în care Simona Halep poate scăpa de suspendare

Simona Halep a primit un rezultat pozitiv la un test anti-doping și ar putea fi suspendată între doi și patru ani. Legislația în acest domeniu este foarte strictă și spune că sportivul trebuie să se asigure că nicio substanță interzisă nu ajunge în corpul său.

În aceste condiții pare greu de crezut că jucătoarea din România poate să scape de acuzații dacă susține că a fost neglijentă sau că a primit Roxadustat, aflat din anul 2022 pe lista celor interzise de Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA), din partea medicului fără să știe despre ce este vorba. O astfel de demonstrație, în fața judecătorilor TAS, îi poate aduce o îndulcirea a pedepsei, dar nu o poate scăpa de suspendare. Și totuși există o variantă prin care Simona Halep poate să scape cu cariera nepătată

„Dacă un sportiv sau o altă persoană poate demonstra, într-un caz particular, că nu i se poate imputa vinovăția sau neglijența, perioada de suspendare altfel aplicabilă va fi eliminată, în conformitate cu legislația în vigoare”, a declarat pentru prosport.ro, Cristian Jura, membru al Diviziei Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Cum se poate ajunge la așa ceva? Unul dintre cazurile care pot fi luate în seamă este cel în care în timpul unui time-out medical, la un turneu, medicul face o greșeală și administrează un medicament care se afla pe lista celor interzise.

„Prezumția de nevinovăție nu se aplică în domeniul anti-doping”

Simona Halep are 21 de zile, de când a primit înștiințarea, în care să se apere la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Misiunea ei este foarte dificilă pentru că în domeniul anti-doping nu există prezumția de nevinovăție”, după cum a explicat Cristian Jura.

„Prin urmare, nu este necesar să se probeze intenția, vinovăția, neglijența sau utilizarea cu bună știință de către un sportiv pentru a se stabili o încălcare a reglementărilor anti-doping privind utilizarea unei substanțe interzise sau a unei metode interzise”. Din această prevedere se desprinde principiul strictei responsabilități a sportivului pentru absolut orice substanță se regăsește în organismul său”, a mai afirmat expertul.

Simona Halep a fost testată de mai multe ori la US Open 2022, iar în corpul său s-a găsit Roxadustat, o substanță care se folosește în tratarea anemiilor, dar care ajută și la refacerea organismului. Este prima oară când sportiva din România are o problemă de acest gen. În ultimii șase ani a fost testată de mai bine de o sută de ori, dar nu au existat niciodată semne de întrebare.

29 august este ultima zi din acest an în care Simona Halep a apărut pe un teren de tenis. După US Open 2022 a divorțat și a fost operată de rinoplastie și a anunțat că vrea o vacanță mai lungă pentru că are nevoie de timp pentru refacere.

Roxadustat face parte din categoria substanțelor care sunt interzise total pentru sportivi și nu contează ce cantitate a fost descoperită la un test.