Singurul român decorat de Regina Elisabeta a II-a, dezvăluiri de la întâlnirea cu suverana. Florin Morariu: „M-a impresionat” (Exclusiv)

Odată cu trecerea în neființă a Reginei Elisabeta a Marii Britanii, artiști, actori, politicieni și figuri emblematice din toate colțurile lumii și-au prezentat condoleanțele pentru pierderea liderului coroanei regale britanice. Cine este singurul român decorat vreodată de regretata suverană.

În data istorică de 5 aprilie 2019, brutarul român din Iași devenit erou în timpul unui atentat din Londra, Florin Morariu, a fost decorat de regretata Regina Elisabeta cu ordinul „ The Queen’s Commendation for Bravery”.

Astfel, Morariu a devenit singurul român care a primit această onoare din partea Casei Regale Britanice, ocazie care i-a permis să viziteze bijuteriile Coroanei. Acum 5 ani, în timpul atacului terorist din 2017, de pe London Bridege, Florin Murariu a oferit adăpost mai multor persoane în brutăria în care lucra.

Într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la impact.ro, Florin Morariu a povestit cât de surprins și profund impresionat a fost de respectul și dragostea pe care britanicii i-o purtau suveranei lor.

De asemenea, brutarul stabilit la Londra subliniază faptul că moartea Reginei Elisabeta este o adevărată tragedie pentru poporul englez, care-și plânge neîncetat monarhul trecut la cele sfinte.

„Pe 5 aprilie 2019 am primit din partea reginei decorația The Queen’s Commendation for Bravery, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc în Turnul Londrei, foarte frumoasă și bine gândită.

După ceremonie, am fost condus să vizitez bijuteriile coroanei, ceea ce a fost fascinant. M-a impresionat foarte tare respectul poporului față de Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a”, a declarat brutarul român, exclusiv pentru impact.ro.