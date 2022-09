Cine se bucură de moartea Reginei Elisabeta a II-a. Moment macabru pe un stadion: „Lizzie este în sicriu”

Scene șocante la Dublin, joi seară, la doar câteva ore după confirmarea decesului Reginei Elisabeta. Fanii echipei de fotbal Shamrock Rovers, din Liga Irlandei, care a jucat cu o formație suedeză de fotbal, au rostit cuvinte extrem de insensibile despre suverană. Conducerea clubului sportiv a condamnat imediat gestul fanilor săi. Află în rândurile următoare cine se bucură de moartea Reginei Elisabeta a II-a.

Cine se bucură de moartea Reginei Elisabeta a II-a

La jocul de pe terenul de fotbal de joi seară, fanii clubului sportiv Shamrock Rovers au comis o gafă de proporții. După meciul din cadrul Liga Europa Conference, admiratorii echipei de fotbal irlandeze au interpretat un cântec ieșit din comun.

Fanii Shamrock Rovers au ironizat moartea suveranei din Marea Britanie. Aceștia au fost filmați în timp ce cântau pe melodia hitului KC and the Sunshine Band – „Give It Up” cuvintele „Lizzie este în sicriu”. Materialul video a fost încărcat pe internet, unde a devenit viral.

Filmarea în care un grup de fani ai Shamrock Rovers își bat joc de decesul reginei a fost vizionat de peste 4 milioane de ori pe Twitter. Materialul a fost redistribuit de peste 27.000 de ori. De asemenea, a strâns 100.000 de aprecieri.

În cadrul grupului de tineri cu pricina, unii fluturau steaguri. Alții, dădeau cu pumnii în aer, interpretând macabrul cântec. Niciunul dintre acești fani nu a rămas necriticat pe rețelele sociale. Inclusiv conducerea clubului sportiv s-a delimitat de atitudinea lor.

Fanii echipei de fotbal au ironizat moartea suveranei

„Deși Regina Elisabeta a murit, putem să fim siguri că locul său de odihnă nu va fi niciodată mai prejos decât vorbele scârboase rostite de fanii Shamrock Rovers”, a fost mesajul transmis de un internat, la auzul cântecului interpretat de fanii clubului de fotbal.

Alți utilizatori ai rețelelor sociale au reproșat fanilor că au fost total lipsiți de respect și „bolnavi”. Gestul acestora a fost catalogat ca fiind dezgustător.

„Nu pot să înțeleg ce minte bolnavă ai ca să cânți așa ceva”, s-a exprimat cineva, susținut de un internaut care a arătat că fanii cu pricina erau „încântați” de moartea Reginei Elisabeta.

Shamrock Rovers s-a delimitat de gestul fanilor săi

La scurt timp după viralizarea videoclipului, conducerea Shamrock Rovers a reacționat. Reprezentanții echipei de fotbal au condamnat gestul fanilor care celebrau moartea Reginei Elisabeta.