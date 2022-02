Singurul regret al lui Novak Djokovic. Liderul ATP a ieșit din tăcerea autoimpusă după scandalul expulzării sale din Australia. Campionul sârb și-a expus punctele de vedere în raport cu vaccinarea, dar și cu viitorul său în circuitul profesionist într-un interviu acordat presei britanice. Acum, Novak Djokovic a stat de vorbă, pentru prima oară după Australian Open, și cu presa din țara sa natală.

Singurul regret al lui Novak Djokovic. Campionul sârb a devenit subiectul unei uriașe controverse după refuzul său de a se vaccina și expulzarea din Australia de către guvernul federal al acestei țări. El a păstrat tăcerea o bună bucată de timp asupra celor întâmplate, cu adevărat.

Novak Djokovic a revenit pe prima pagină a ziarelor după interviul acordat BBC, primul după scandalul din Australia. El a declarat că nu e împotriva vaccinării, ci pentru libertatea de a alege ce își introduci în propriul corp.

„Nu am fost niciodată împotriva vaccinării, dar am susținut întotdeauna libertatea de a alege ceea ce pui în corp”, a punctat Novan Djokovic pentru sursa citată.

Întrebat dacă va sacrifica participarea la competiții precum Wimbledon și Roland Garros din cauza poziției sale față de vaccinul anti Covid-19, Djokovic a dezvăluit că este dispus să piardă trofee, decât să renunțe la principiile sale.

Novak Djokovic a acordat, în premieră, un interviu și postului național de televiziune și radio din Serbia, RTS. Jucătorul a admis că a făcut o singură greșeală în toată perioada legată de testul său pozitiv pentru covid-19 din 16 decembrie.

Novak Djokovic se referise la același eveniment chiar pe când se afla încă în Australia, în așteptarea deciziei autorităților. E vorba de acceptarea de a merge, pe 18 decembrie, când deja știa că e pozitiv, la interviul pentru publicația franceză L’Equipe.

„Am anulat toate celelalte evenimente, în afară de interviul pentru L’Equipe. M-am simțit obligat să merg la interviu, pentru că nu am vrut să-i dezamăgesc pe jurnaliști. Am respectat distanța socială și am purtat mască tot timpul, în afară de momentele în care am făcut poze.

Novak Djokovic a recunoscut și în discuția de la televiziunea națională sârbă că a fost egoist când a acceptat interviul cu L’Equipe mai ales că nici nu i-a atenționat pe jurnaliști asupra stării sale.

„A fost o greșeală. Îl respect pe jurnalistul Franck Ramella, care a făcut interviul, este în tenis de mai mult timp decât mine. Am amânat acel interviu ceva vreme și am aflat că am fost pozitiv după ce a aterizat deja la Belgrad. Am purtat mască pe tot parcursul interviului, am păstrat distanța fizică.

Mi-am scos masca pentru ședința foto, dar atât Franck, cât și fotograful erau la câțiva metri distanță de mine. Recunosc că a fost egoist ceea ce am făcut, a fost o greșeală. Înțeleg că nu toți oamenii mă vor ierta și îi înțeleg pe critici”, a declarat Novak Djokovic pentru RTS.