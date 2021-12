Singurul oraș din România care are un munte în centru. Zeci de turiști aleg să îl viziteze

Atunci când te decizi să mergi în vacanță sau să evadezi din rutina de zi cu zi măcar cîteva zile, suficiente pentru un city break ca la carte, România are foarte multe de oferit, mai exact destinații turistice impresionante. An de an, mii de turiști vin să viziteze cele mai populare orașe montane din țara noastră. Orașul din România construit în jurul unui munte.

Care este singura localitate din România cu un munte situat în centru

Poate nu te-ai gândit la asta până acum, dar știai că Brașov este singurul oraș de la noi din țară, care are un munte în inima localității? Atât localnicii, cât și turiștii adoră să se plimbe pe străzile încărcate cu istorie și nostalgie al orașului montan.

Una dintre cele mai populare localități din România este situată în mijlocul muntelui Tâmpa. Aici, amatorii de drumeții se bucură de trasee montane de excepție, precum și aventuri de neuitat. Pentru cei mai puțin îndrăzneți, orașul este dotat cu telecabine, care te urcă până-n vârful munților, oferindu-ți o priveliște ca în povești.

Orașul Braşov este situat la 535 de metri faţă de nivelul mării, în timp ce Vârful Tâmpa este la 960 de metri, astfel că diferenţa de nivel este de peste 400 de metri.

La coborârea de pe munte, turiștii ajung pe Aleea de sub Tâmpa, unul din locurile de promenadă preferate ale localnicilor. Aerul curat de la marginea pădurii și peisajele de poveste ale orașului sunt doar câteva dintre motivele pentru care orașul montan este unul dintre cele mai vizitate din România.

Orașul Brașov este unul dintre cele mai populare destinații turistice din România

Zidurile Cetăţii despart Aleea de sub Tâmpa de oraş, cu câteva dintre celebrele bastioane ale oraşului. În funcţie de meşteşugul cu care se ocupau, breslele braşovenilor aveau câte un bastion, unde se întâlneau, scriu cei de la Adevărul.

Cel mai celebru şi mai mare este Bastionul Ţesătorilor, situat la limita Bazei Sportive Olimpia, despre care Ion Ţiriac, crescut la doar o sută de metri de aici, spune şi acum că nu există în Europa o bază sportivă amplasată într-o zonă mai frumoasă.

Centrul Istoric, Biserica Neagră și Casa Sfatului sunt câteva dintre atracțiile principale pe care turiștii le pot savura în Piața Sfatului, din centrul urbei. De asemenea, în Brașov se află Liceul Johannes Honterus, cel mai vechi colegiu de pe teritoriul României, construit acum aproape 500 de ani, în 1541.