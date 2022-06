Singurul om care îl susține pe Edi Iordănescu după umilința de la națională: „Nu l-aș schimba acum”

Singurul om care îl susține pe Edi Iordănescu după umilința de la națională. România a pierdut primele două meciuri susținute în cadrul Ligii Națiunilor. „Tricolorii” au fost învinși atât de Muntenegru, cât și de Bosnia-Herțegovina și „zac” pe ultima poziție a clasamentului grupei. Edi Iordănescu a devenit selecționerul cu cel mai slab debut de mandat din itoria de un secol a primei reprezentative și multe voci cer deja îndepărtarea lui de pe banca tehnică.

„În primul rând ne-ar fi ajutat cel puţin un punct în această seară, dacă nu trei. Aveam nevoie pentru moral. Dar cum am spus grupului, eu sunt foarte încrezător şi optimist. Am spus, cât timp sunt aici o să dau tot ce pot, o să cred în ei necondiţionat. Nu vreau decât să văd atitudine şi spirit, ceea ce am văzut în seara asta. Este fotbal şi lucrurile pot evolua într-o direcţie care nu îţi place. În perioada de când sunt aici… sunt patru jocuri.

În jocul cu Grecia meritam clar mai mult, în Israel am condus cu 2-0, am fost naivi şi am avut ocazii de 3-0. Cu Muntenegru nu meritam absolut nimic, astăzi meritam mai mult. Clar că este şi neşansă, iar lucrurile se pot întoarce împotriva mea”, a spus Edi Iordănescu la finalul partidei de la Zenica, de marți seară.