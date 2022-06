Selecționerul Edi Iordănescu, record negativ pe banca naționalei. România împlinește un secol de la primul meci internațional

Selecționerul Edi Iordănescu, record negativ pe banca naționalei. România a fost învinsă, marți, de Bosnia-Herțegovina, scor 0-1, după eșecul în fața Muntenegrului cu 0-2, de sâmbătă. „Tricolorii” ocupă ultimul loc în grupa 3 din Liga Națiunilor, cu zero puncte și zero goluri marcate. Edi Iordănescu a devenit selecționerul cu cel mai slab debut din istoria naționalei de la al cărei prim meci internațional se împlinesc, astăzi, 100 de ani.

Selecționerul Edi Iordănescu, record negativ pe banca naționalei. România a pierdut cu 0-1 partida disputată în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. Unicul gol al partidei a fost înscris de Prevljak, în minutul 68, după erori în lanț ale defensivei noastre.

Elevii lui Edi Iordănescu au fost învinși, sâmbătă, și de Muntenegru cu 0-2, astfel că ei ocupă ultimul loc al grupei 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Pe primele locuri se află Finlanda și Bosnia, ambele cu câte 4 puncte, urmate de Muntenegru, 3 puncte. Pentru „tricolori” urmează partidele de acasă, cu Finlanda (11 iunie) și Muntenegru (14 iunie). Ambele vor avea loc pe stadionul Giulești.

Edi Iordănescu a intrat, după doar 4 partide pe banca naționalei, în istoria acesteia. Dar într-un sens negativ. El a devenit selecționerul cu cel mai slab debut în cei 100 de ani scurși de la prima partidă internațională a României. Pe 8 iunie 1922, la Belgrad, echipa țării noastre învingea Iugoslavia cu 2-1, prin golurile marcate de Francisc Ronay (minutul 41 – penalty) și Aurel Guga (minutul 61), primul căpitan al naționalei.

Edi Iordănescu a înregistrat în primele patru partide din mandatul de selecționer un singur rezultat de egalitate, cu Israel, 2-2, în meciul amical din martie, celelalte trei partide fiind pierdute. Niciun alt antrenor al naționalei nu a avut un asemenea debut dezastruos în secolul de existență al primei reprezentative. La finalul partidei de la Zenica, de aseară, Iordănescu și-a asumat responsabilitatea pentru rezultat, dar și-a manifestat și optimismul în privința jocului arătat de tricolori, în raport cu prestația din Muntenegru.

„Responsabilitatea rezultatului este a mea, echipa a răspuns bine, incomparabil cu ce a fost în primul joc, am avut atitudine, altă determinare. Am fost mult mai combativi, am alergat, am avut alt curaj. Am avut momente bune şi foarte bune. Să fim sinceri, din punctul meu de vedere şi cred că sunteţi în asentiment cu mine, cred că meritam cel puţin un punct.

Am avut ocaziile mari, am avut primii ocaziile, puteam să marcăm şi să deschidem scorul. Aşa vorbeam altfel acum. Din păcate da, plecăm fără puncte, însă eu sunt ferm pe poziţii, am încredere totală în grup şi mesajul meu este de forţă. Urmează două jocuri acasă, trebuie să scoatem maximum de puncte şi atunci sunt sigur că o să vedem altfel toate lucrurile”, a declarat Edi Iordănescu, conform as.ro.