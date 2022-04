S-a aflat care este singurul loc în care oamenii trăiesc 140 de ani. Unde se află zona lipsită de boli, dar și de tehnologie. Valea râului Hunza, aflat la graniţa dintre India şi Pakistan, este considerată de cei mai mulți „oaza tinereţii”. Oamenii din această zonă aproape nu se îmbolnăvesc niciodată şi arată mereu tineri, astfel că durata de viaţa se apropie de 150 de ani.

Singurul loc de pe Pământ unde oamenii trăiesc 140 de ani. Ce mănâncă locuitorii zi de zi

Mulţi dintre locuitori trăiesc peste 100 de ani în Hunza, iar asta este considerat ceva normal. Locuitorii din Hunza au fost descoperiţi de europeni în anii 1920 de un doctor scoţian pe nume MakKarrison. Acesta a trăit o perioadă îndelungată alături de locuitorii din Hunza.

În timpul trăit acolo, doctorul scoțian le-a documentat stilul de trai şi a descoperit că secretul pentru longevitatea acestora este dieta lor.

Carne cât mai puțină

Medicul scoţian a descoperit că mănâncă puţină carne, şi mănâncă de două ori pe zi. În plus, înnoată în apa îngheţată, iar o plimbare de 15-20 de kilometri este pentru ei cât se poate de normală.

R. Bircher detaliază felul în care trăieşte poporul din Hunza în cartea lui „Hunza-people who do not know disease”:

– dieta e dominată de fructe şi legume

– mănâncă multă hrană neprepărată, crudă

– consumă foarte puţină sare

– alcoolul şi dulciurile sunt consumate foarte rar

Cancerul nu există în Hunza

În 1963, o echipă medicală din Franța a mers într-o expediţie în Hunza şi a stabilit că speranţa medie de viaţă este de 120 de ani.

În plus, în anul 1977, în cadrul unui congres despre cancer, potrivit mai multor oameni de ştiinţă, în Huzna s-a constatat absenţa cancerului în orice formă.

Coreea de Sud, speranță de viață de 90 de ani

O altă țară unde locuitorii trăiesc mai mult decât în alte țări este Coreea de Sud. Astfel, Coreea de Sud va deveni prima ţară care va atinge o speranţă de viaţă de 90 de ani, conform noilor cercetări.

Cu o economie puternică şi în continuă creştere, cu acces la unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate la nivel mondial şi cu cea bună tensiune arterială, nu e de mirare că sud-coreenii sunt printre cei mai sănătoşi oameni de pe planetă.

Mâncarea fermentată scade riscul de cancer?

Dieta lor este bogată în mâncăruri fermentate care scad colesterolul şi stimulează imunitatea şi în același tim reduc riscul de a dezvolta cancer. În plus, mâncarea în Coreea de Sud conţine multe fibre. De asemena, atenția către cultură, comunitate şi tradiţiile asociate contribuie la un nivel scăzut de stres în rândul populației.

Nu în ultimul rând, în Coreea de Sud există şi un sentiment general de împlinire care vine din mentalitatea budistă, dar şi o atitudine puternică în ceea ce priveşte comunitatea versus individualismul.