‘Carnea săracului’, alimentul nelipsit al românilor. Ce beneficii secrete are pentru corp

Nutriționistul Mihaela Bilic, despre ”carnea săracului”, aliment nelipsit de pe mesele românilor. Detalii și despre produsele minune pentru organism când ai hipertensiune, diabet sau colesterol.

Fasolea/ ”carnea săracului”, aliment recomandat de medicii nutriționiști

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a reamintit că bunicii noștri considerau fasolea ca fiind ”carnea săracului”. Specialistul i-a îndemnat pe români să gătească și să consume fasole, mazăre sau linte măcar de două ori pe săptămână.

„Fasolea, mazărea și lintea. Bunicii noștri știau că fasolea e “carnea săracului”, însa noi am cam uitat. Legumele-boabe precum fasolea, lintea, mazarea, soia, quinoa se numara printre vegetalele cu cel mai bogat continut de elemente nutritive. Sunt in primul rand o sursa importanta de proteine, dar si de glucide cu absortie lenta.

In leguminoase avem proteine cat in carne (18-22%), cu precizarea ca proteinele vegetale sunt de calitate inferioara celor animale, adica nu contin toti aminoacizii esentiali. Pentru a compensa deficitul de metionina si excesul de lisina, legumele boabe trebuie combinate cu cereale, fie la aceeasi masa, fie pe parcursul aceleiasi zile.

Adica asociați mazărea, fasolea și lintea cu pâine, mămăliga, orez sau paste făinoase. Pe baza acestor reguli de nutritie se mananca fasole cu porumb in Mexic si paste cu mazare in Italia. Legumele boabe dau satietate crescuta pentru ca sunt bogate in fibre care umplu rapid stomacul, elibereaza energia lent si mentin glicemia stabila timp indelungat, prevenind pofta de dulciuri. Fibrele solubile din compozitia lor ajuta la scaderea absortiei colesterolului din alimente.

Leguminoasele, perfecte pentru a fi consumate de diabetici sau hipertensivi

Leguminoasele conțin puține grăsimi (dacă nu turnăm noi ulei din belșug la gătit), de aceea sunt recomandate în cura de slabire, hipertensiune, diabet, colesterol crescut în sânge.Daca nu sunt preparate corect, fasolea si mazarea pot provoca gaze si balonare. Tineti-le in apa 12ore inainte de a le gati, fibrele de celuloza se inmoaie si acest inconvenient dispare.

De precizat ca lintea, soia si quinoa nu ridica probleme la gatit. In concluzie, daca tot e post, puneti in farfuria voastra o portie consistenta de proteine vegetale si o sa va tina de foame cu adevarat. Sta marturie fasolea la cazan cu muraturi, care hraneste o armata intreaga!”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook.