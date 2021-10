Singurul bărbat pe care Doinița Oancea încă îl iubește. I-a făcut mărturisirea lui Cătălin Măruță și l-a uluit total

Doinița Oancea este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Aceasta a rămas în inimile tuturor în momentul în care a acceptat să o interpreteze pe Minodora Potcovaru. Totuși, atunci când vine vorba despre viața ei personală, aceasta încearcă să fie cât se poate de discretă.

Doinița Oancea a cunoscut culmile succesului în momentul în care a jucat alături de multe lume mari în numeroase seriale care au avut legătură cu proiectul ‘Inimă de țigan’, așa că, împreună cu Augustin Viziru, a făcut dezvăluiri despre momentele trăite pe platoul de filmare.

Mai exact, cei doi actori au format legături indestructibile de prietenie cu alte vedete, iar bruneta a recunoscut că l-a apreciat și iubit pe Gheorghe Visu de când l-a cunoscut.

Augustin Viziru: Noi am avut un noroc fantastic, am putut să colaborăm cu niște monștrii ai cinematografiei românești, am putut să furăm și noi meserie.

Augustin Viziru a dezvăluit că primul său proiect de succes a venit ca o joacă, fără să pună prea multă presiune pe el, încercând să învețe de la alți mari actori. Acesta a dezvăluit că, chiar dacă nu are studii în domeniu, experiența de pe platoul de filmare l-a făcut să exceleze.

„Pentru mine totul a venit ca o joacă, până atunci nu băusem alcool niciodată. Am făcut ce mi-a zis Iura, ce am făcut în majoritatea proiectelor de acolo. Nu am pus presiune pe mine, ca în orice domeniu.

Eu când am intrat în serial, singurul obiectiv era să pup cât mai multe actrițe. (…) Am fost forțat să țin pasul cu actorii mari și am învățat ce înseamnă meseria. Ziceam că am făcut facultatea Gheorghe Dinică, Maia, asta a fost facultatea mea.

Eu știu că am peste 1200 de episoade filmate pentru că mi-am făcut un canal de Youtube cu toate secvențele cu mine, unde am mulți urmăritori. Sunt foarte bucuros.”, a spus acesta.