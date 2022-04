Singurul animal din lume care are 4 genunchi este și singurul care nu poate să sară. Tu știi care e?

Unii oameni realizează prea multe. De exemplu, Bruce Dickinson, solistul trupei Iron Maiden, este, de asemenea, pilot de avion calificat, un scrimer priceput și un romancier publicat, ceea ce este de-a dreptul jenant. Struții sunt „Bruce Dickinson” din lumea păsărilor. Struții sunt cea mai mare specie de pasăre în viață. Depun cele mai mari ouă dintre toate păsările în viață și dețin un record mondial Guinness în acest sens. Și pot alerga mai repede. Cu toate acestea, ceea ce poate nu știi este că sunt, foarte probabil, singurul animal care are două rotule la fiecare picior. Acest lucru îl știm cel puțin din 1864. În afară de acest animal spectaculos, mai există unul. Pe cât de maiestuos, aparent blând, și mare, pe atât de bizară este și conformația sa, având în vedere că este singurul care are 4 genunchi. Sau cel puțin așa sespune. Dacă nu v-ați dat seama despre ce animal este vorba, vă spunem noi. Este vorba de maiestuosul elefant.

Maiestuosul elefant are 4 genunchi?

Acest animal superb, cunoscut sub numele de elefant, nu are 4 genunchi. Concepția populară eronată conform căreia elefantul este singurul animal care are patru genunchi nu este tocmai corectă.

Ceea ce par a fi genunchii din față ai elefantului sunt, de fapt, încheieturile și coatele acestuia. Ca și alte animale cu patru picioare, elefantul are doi genunchi la picioarele din spate și coate și încheieturi la picioarele din față.

Diferența se reduce la o distincție biologică între oasele pe care le unește articulația. Genunchii conectează osul coapsei și tibia piciorului, în timp ce o articulație a încheieturii mâinii conectează antebrațul și mâna.

Chiar dacă noi considerăm că majoritatea mamiferelor au patru picioare, există diferențe anatomice importante între picioarele lor din spate și cele din față.

Ca și maiesatuosul elefant, aceste animale au mai multe în comun cu brațele animalelor bipede. Același lucru este valabil și pentru elefant, astfel încât, deși au într-adevăr genunchi, au doar doi.

Singurul mamifer care poate îngenunchea în patru labe

Picioarele de elefant se întind sub greutatea lor, dar se micșorează din nou atunci când sunt ridicate. Acest lucru le permite elefanților să spargă aspirația atunci când merg prin noroi adânc. Elefanții sunt singurele animale care au patru genunchi orientați în față.

Așa cum scriam la început, struții sunt singurele animale din lume care au o rotulă dublă, dar scopul acesteia rămâne un mister evolutiv. Pentru a afla acest lucru, cercetătorii au examinat un singur struț mort.

Aceștia au îndoit și îndreptat alternativ genunchii struțului. Au folosit o tehnică de imagistică numită fluoroscopie biplanară pentru a urmări modul în care se mișcă oasele.

Apoi au construit un model simplu pentru a înțelege modul în care rotulele au afectat efectul de pârghie al mușchilor care controlează genunchiul.

„Rotulele superioare arată similar cu osul unic la noi și la alte animale. Cu toate acestea, cea inferioară este foarte strâns atașată de osul inferior al piciorului… un pic ca vârful cotului.”, spun cercetătorii.

În mod obișnuit, rotula îmbunătățește efectul de pârghie al mușchilor extensori ai genunchiului. Astfel mușchii nu trebuie să producă atât de multă forță pentru a îndrepta genunchiul.

Dar rotulele de struț au făcut opusul. „Genunchiul superior pare de fapt să scadă pârghia mușchilor genunchiului, nu să o crească”, spun cercetătorii.

Acest lucru sună ca un dezavantaj, dar pare să permită struțului să își îndrepte piciorul mai repede la genunchi decât un elefant.

Deși, mai spun cercetătorii, face asta cu prețul de a avea nevoie de mai multă forță. Acest lucru ar putea ajuta animalul să alerge rapid.