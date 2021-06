Afacere inedită în România. Un cuplu din Iași a investit toate economiile într-o fermă de struți

Un cuplu a investit economiile într-o afacere mai puțin cunoscută în România. Cei doi au obținut și fonduri europene în valoare de 40.000 de euro. Banii urmează să fie investiți în dezvoltarea afacerii. Planul celor doi este să deschidă și un restaurant.

Iulian și Mihaela Cadar au investit 13.000 de euro într-o fermă cu 60 de struți. Aceștia au fost plecați mai mulți ani în străinătate. În anul 2020 au decis să-și încerce norocul cu o afacere în domeniul agricol. Păsările sunt crescute în comuna Strunga, județul Iași. Cei doi tineri, în vârstă de 34 și 36 de ani, sunt și ei tot din Iași.

„Ținând cont că sunt plecat de copil în străinătate, de la 17 ani, eu și soția, după ce am străbătut Italia, Anglia, Olanda, Germania, am decis să ne întoarcem acasă. Inițial am vrut să facem o fermă cu porci, dar văzând care e situația la noi, am abandonat ideea. Ne-am gândit la viței sau găini, noi fiind crescuți la țară și fiind obișnuiți să creștem animale. Însă am văzut câteva ferme de struți pe Internet și am zis să încercăm cu asta. Am cumpărat tractor, cositoare, granulator. Am cheltuit până acum 13.000 de euro. Anul trecut, când am depus proiectul la AFIR, am fost eligibil la finanțare, dar fără finanțare. Anul acesta m-au anunțat că primesc banii, 40.000 de euro, pentru că s-au alocat noi fonduri. Eram pe punctul să renunț la afacere pentru că îmi găsisem un nou loc de muncă în străinătate”, spune Iulian Cadar.