Singurele alimente pe care le mănâncă Anca Țurcașiu. Ce a eliminat definitiv din meniul zilnic

Anca Țurcașiu arată fantastic la 51 de ani. Vedeta a avut întotdeauna o siluetă perfectă și și-a păstrat greutatea timp de foarte mulți ani.

Ea a trecut printr-un divorț dureros, dar a reușit să treacă peste și să obțină un echilibru în viața ei. Vedeta spune că a avut cea mai frumoasă vară, cu multe proiecte și spectacole.

Chiar dacă și-a fracturat rotula și a fost nevoie să poarte cârjă și orteză în spectacole, Anca Țurcașiu a reușit să vadă partea frumoasă a verii ce tocmai a trecut.

Vedeta se declară fericită și împlinită. În plus, spune ea, a trecut peste divorț cu bine, învățând să ierte și să meargă mai departe.

„Suflet vindecat! Ce complicat! Da, am învățat să iert și să merg mai departe! Da, am sufletul liniștit în clipa asta și sunt deschisă cu brațele către cer să aștept tot ce poate să îmi dea Dumnezeu, pentru că merit! Simt că merit!”, a spus Anca Țurcașiu pentru click.ro .

Vedeta a vorbit despre stilul ei de viață și despre cum se menține atât de bine în formă. Pentru început, Anca Țurcașiu vorbește despre cât de important este sportul, somnul, dar și alimentația.

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc.

Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat”, a spus ea.